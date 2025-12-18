「光腿神器」穿到送急診？陸女胸悶呼吸困難就醫 醫師這樣說

中國大陸有網友表示，自己長時間穿著光腿神器後感到身體不適，甚至緊急就醫。（翻攝自微博新黃河）

隨著冬季氣溫下降，許多人為了保暖及服裝搭配，會選擇穿著被稱為「光腿神器」的緊身褲襪。然而，中國大陸有網友表示，自己長時間穿著光腿神器後感到身體不適，甚至緊急就醫。

據新黃河報導，該網友小張表示，某日為參加活動選擇加厚款光腿神器，從下午穿到晚上，起初只覺得有點勒，後來出現胸悶、呼吸困難及腿部發麻等症狀，最終在家人陪同下前往醫院急診。該貼文引起許多網友共鳴，不少人表示也有穿著過緊打底褲後腳腫、腿部勒痕等經驗。

廣告 廣告

對此，中醫養生醫師郝麗華指出，冬季穿著衣物應鬆緊適度，以保護陽氣並維持氣血順暢。過緊的衣物會壓迫血管和淋巴管，影響血液循環，可能造成腿部酸脹、麻木，甚至皮膚癢、過敏或私密部位發炎。郝麗華建議，可以選擇寬鬆合身、層次分明的穿搭方式，內層保暖透氣，外層防風，既舒適又利於養生。

此外，郝麗華提醒，冬季保暖應兼顧頭部、頸部、腰腹及腳部，適度佩戴帽子、圍巾，高腰保暖衣物及厚底襪鞋，以避免寒邪侵入、影響健康。她強調，穿著光腿神器等緊身衣物時，應控制時間與緊度，避免長時間穿著導致身體不適。

更多鏡週刊報導

好市多牛肉捲咬到黑色異物！退貨懶得跑一趟怎麼辦 內行教1招搞定

高虹安今復職！二審逆轉貪污無罪 停職1年5個月重回新竹市府

半夜翻牆吃宵夜！陸男大生「臀部遭鐵刺刺穿」 掛2公尺高圍牆上動彈不得