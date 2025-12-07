光良秀上海話版〈童話〉 喊明年唱台北小巨蛋

光良6日於上海梅賽德斯奔馳文化中心體育館舉辦「不會分離。今晚我不孤獨3.0」巡迴演唱會，同是光良今年巡演的最終站，特地重新編曲錄製新歌〈2999聖誕節〉，並選在上海站首唱，他事前特別練習上海話版〈童話〉，送給粉絲驚喜，引起全場萬人大合唱，歌迷大讚光良很有語言天分，上海話發音很準確。

光良近年忙於「不會分離。今晚我不孤獨3.0」巡迴演唱會，3.0寓意著他從1996年在台灣發行第一張專輯《掌心》出道，如今將迎來出道30周年，意義非凡，他期待明年能唱回台北小巨蛋，跟粉絲相見歡，談到出道30年，他開心說：「音樂帶著我到處旅行，也體驗了各式各樣的挑戰。」

他分享今年在蘇州體育場開唱，至今印象深刻，「因為是戶外體育場，原以為是初春的4月天氣溫度會很舒適，沒想到演唱會當天突然氣溫驟降，在體感攝氏6度的戶外演唱3小時，我邊唱邊流鼻水，樂手老師們手都凍僵了，依舊很敬業的彈奏。」隨後笑說，7月的馬來西亞家鄉場吉隆坡站也是戶外體育場，在連續2天40度高溫下演出，讓團隊老師們笑說：「演出天氣不是極冷就是超炎熱，要跑光良巡迴演唱會身體健康一定是首要條件，才能挑戰克服溫差攝氏30幾度的演出考驗。」

捐衣助陣粉絲辦展

光良向來寵粉，這回在上海演唱會期間，收到光良國際後援會的歌迷在當地商業區的百貨商場應援支持，並展出光良出道30年歷年的音樂專輯，向來熱心公益的光良，聽到這活動後，捐出演唱會曾穿過的秀服、專輯的服裝提供展期1個月，結束展覽將捐出義賣，義賣所得全數以光良國際後援會的名義全額捐出給慈善機構。