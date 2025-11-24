光華商場停車場繳費機故障！30車主卡住 人工收費救援

光華商場停車場發生繳費機網路異常事件，導致近30名車主被困長達40分鐘無法離場！業者解釋是因資訊量滿載造成網路暫時當機，直到晚上9點15分左右改採人工收費方式，才讓滯留民眾順利離開。一名受影響的商場員工表示，他們在晚上9點左右準備下班時，才發現繳費機前聚集了許多人。業者強調，未來將了解在網路滿載時是否有備援方案，並考慮擴增伺服器容量，以避免類似事件再次發生。

創作歌手李狐，拍下民眾卡在停車場的影片，表示因為網路異常，導致繳費機無法使用，閘門也打不開。（圖／foxlee0205提供）

一名被困的民眾李狐表示，當時情況相當混亂，所有人都出不去，大家已經在現場站了20分鐘。根據李狐描述，直到晚上9點15分左右閘門才打開，當時已經聚集了將近30個人，從開始到完全離開大約花了40分鐘的時間。

繳費機跳出「網物異常」訊息，導致將近30位民眾一度卡在停車場內。（圖／foxlee0205提供）

這次的系統異常是光華商場今年第一次發生此類事件。一名受影響的商場員工表示，他們在晚上9點左右準備下班時，才發現繳費機前聚集了許多人。最後業者採用收取現金的方式讓車主離開，並告知需要開發票的民眾可以隔天前來登記。

針對繳費機無法使用，停車場業者回應，是因為資訊量太大導致網路卡當，也向受到影響的車主們致歉。（圖／TVBS）

對於此次事件，停車場業者表示深感抱歉，並解釋系統都是透過網路連線運作，因此在網路使用尖峰期確實有民眾會暫時無法繳費甚至無法離場的情況。業者強調，不只是停車場，所有必須使用網路的行業都可能會遇到類似的偶發事件。

網路卡當發生在晚上9點左右，因此除了顧客受到影響，也有部分要下班的商場員工受到波及。（圖／TVBS）

考慮到這次事件發生在員工下班和顧客採買完畢的尖峰時段，業者表示未來將了解在網路滿載時是否有備援方案，並考慮擴增伺服器容量，以避免類似事件再次發生，影響民眾觀感和使用體驗。

