光華園餐廳 一桌菜讀懂戰地金門

想用一頓飯，真正讀懂金門嗎？位於金湖鎮的光華園餐廳，正以獨一無二的「戰地記憶餐桌」，成為近年旅客造訪金門不可錯過的文化亮點。餐廳坐落光華園歷史文化創意園區，此地原為冷戰時期極具象徵意義的心戰空飄基地。當年，這裡肩負向對岸空投文宣、進行心理作戰與精神喊話的重要任務，是金門在兩岸高度對峙下的重要前線節點，也是一段「看不見戰火，卻無時不在戰爭中」的歷史縮影。

光華園餐廳的創辦人張國威（威哥），同時也是金門高端訂製旅遊品牌二毛旅行社的創辦人。他成長於砲聲不斷、物資配給的年代，童年記憶裡，有突如其來的空襲警報、有全家摸黑躲進防空洞的夜晚，也有軍車穿梭街道、士兵駐守家門口的日常風景。金門從高度戰備島嶼逐步走向開放與觀光，他正是那段歷史轉折親歷者。餐廳主打以戰地文化為靈魂的「老兵菜」，將金門戰地歲月中「有限物資、集體生活」的記憶，轉化為一道道可入口的歷史。一鍋能讓整個單位分食的料理，往往就是撐過寒夜、熬過轟炸的關鍵。最具代表性的「復興鍋」，源自八二三砲戰後，為振奮軍心而誕生的小耳朵料理，象徵在極端困境中「軍心不散、島嶼不退」堅韌精神；「金門封肉」與「雞捲」，則反映軍管與配給年代裡，金門家庭惜食、勤儉、軍民彼此照應的生活智慧。

不少遊客分享，走進光華園，彷彿同時完成了一趟「戰地文化導覽＋金門風味饗宴」。在餐桌上聽見老兵的故事，在牆面照片與建築結構中感受時代痕跡，讓原本抽象的歷史，轉化為可被理解、可被感受的生活記憶。近年來，光華園餐廳已成金門深度旅遊路線極具代表性一站。對年輕世代而言，這是活生生的歷史課；對曾駐守或生活於金門的老兵與鄉親而言，則是一場情感濃烈的回望與重逢。張國威表示，希望旅人能透過「吃」理解金門-理解這座島嶼不只是戰爭的符號，而是一段由無數家庭、士兵與居民，在長期艱困與不安中彼此守望、共同撐起的生活史。（見圖）