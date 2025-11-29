光華附幼親子同步迷你馬拉松歡笑不斷

小朋友在運動場上展現絕佳協調力與節奏感。（光華附幼提供）

記者林怡孜／台南報導

光華附幼廿八日舉行「親子夕陽運動會」，成群結隊的小朋友、陪跑的爸媽，一同在操場上奔跑、跳躍、尖叫、歡笑，氣氛嗨到最高點。

今年活動以「呼拉圈」為主角，老師們發揮創意，把呼拉圈變成全場最炙手可熱的運動神器。小班孩子穿越呼拉圈跑道、跳進跳出、鑽來鑽去，小小身軀動作俐落又萌度爆表；中、大班的小朋友則展現「呼拉圈旋轉技能」，從高跪搖、走步搖到不同隊形變化，標準「全場最亮眼小小舞者」，讓家長拍不停、笑不停。

廣告 廣告

跑道上老師們用上百個呼拉圈打造五大親子障礙關卡。爸媽牽著孩子奮力突破重重任務，有人跳、有人成群鑽，歡笑聲不斷。

孩子們與家長一起闖關，操場上充滿歡呼聲。（光華附幼提供）

新任光華校長陳綺雯表示，「幼兒版 八分鐘馬拉松耐力賽」。全園近百位孩子一起站上跑道，八分鐘內不離場、不放棄，無論用跑的、快走的，全都拼勁十足。這是一場和自己的比賽，學會堅持，就是最棒的勝利。

今年首度登場的「家長版 八分鐘馬拉松」，起跑瞬間畫面超壯觀，孩子跑、家長也衝。八分鐘後，有的家長神采奕奕、有的喘到快坐地上，也有人笑稱是「用意志跑完全程」。爸媽一致認同，超累但超好玩，明年還要再挑戰。

這場活動不只讓大人小孩一起動起來，也讓他們親眼看見孩子的大肢體成長，更在闖關、陪跑、加油中，悄悄讓親子關係更靠近、更緊密。大家都感謝老師團隊用心規劃這麼「療癒又好玩的」運動會，直呼明年一定搶著報名。