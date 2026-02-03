光華雜誌創刊50週年 林佳龍期許用台灣方式說故事

（中央社記者楊堯茹台北3日電）「台灣光華雜誌」今年創刊50週年，外交部長林佳龍今天表示，「台灣光華雜誌」呈現台灣從農業社會走向AI時代，見證台灣民主轉型，期待能用自己的方式訴說台灣故事，讓外交不再冷冰冰。

2026台北國際書展今天登場，外交部舉行「2026台北國際書展：見證蛻變，分享世界的光華」開幕式，透過「光華50」專刊與歷年影像，回顧台灣半世紀的蛻變，外交部國傳司長張秀禎及多位曾登上「台灣光華雜誌」的各界人士以及相關工作者與會。

外交部長林佳龍致詞時回顧擔任行政院新聞局長時曾發起「一萬個希望」南亞海嘯援助計劃，並秀出當時接受光華雜誌專訪的頁面。

林佳龍表示，「台灣光華雜誌」50年來呈現台灣從農業社會到工業化，現在可以說是高科技AI時代，也見證台灣從威權走向民主的轉型，包括三次政黨輪替，這都是民主韌性。

談及「台灣光華雜誌」的挑戰，林佳龍指出，首先是數位科技的應用，這是挑戰也是機會，第二是保存並活化「台灣光華雜誌」影音、圖文資料庫，第三則是用自己的方式訴說台灣的故事，期待讓外交不再冷冰冰，而是有溫度的，進而讓台灣走向世界。

林佳龍也提到，中共說他「削尖腦袋到處竄訪」，一下子在東京、一下子在菲律賓，接著又歐洲、美國折返跑，也隨著蕭副總統進到歐洲議會，這是因為「大家都喜歡台灣」，台灣可以帶來更美好的世界，尊重多元、民主、自由、人權、法治等價值。

光華雜誌於1976年以「光華畫報」的名稱創刊，1978年更名為「光華」，至2006年正式更名為「台灣光華雜誌」，見證台灣半世紀的蛻變。（編輯：翟思嘉）1150203