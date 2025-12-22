光華高中冬日校慶登場 串起多元學習風景

光華高中舉辦「2025國際文化節」，來自各國的扶輪社國際交換生擔任文化大使，分享各國節慶與文化特色。（圖／光華高中提供）

隨著歲末十二月到來，光華高中啟動一系列校慶活動，結合藝術教育、運動精神與國際文化交流，展現校園多元且具深度的學習成果。活動自十二月中旬起陸續登場，透過藝術展覽、校慶運動會及國際文化節，讓學生在校園中體驗美感教育、跨文化理解與團隊合作的價值。

其中，由廣達文教基金會與台南市教育局合作的《廣達見微知美—驚豔新視野》藝術巡迴展，於光華高中以「波瀾星光 蝶舞光華」為主題展出，展期自十二月十九日至明年一月二日。展覽透過學生創作與互動體驗，引導孩子從觀察生活細節中發現自然之美，並培養創意思考與美感素養。開幕當天由幼三仁同學攜手幼兒園學童揭開序幕，並結合國中部英語話劇展演、流行服飾科以熱轉印技術呈現仿血色素紋理的創作服裝，以及學生手作自然觀察作品，完整呈現跨學制的藝術學習成果。

台南市長黃偉哲出席光華高中國際文化節活動，見證校園推動國際教育與多元文化交流的成果。（圖／光華高中提供）

校慶重頭戲「光華九六、熱血奔騰」運動會於十二月廿日登場，各班級結合「三好精神」、「反詐騙」、「拒絕毒品」、「交通安全」及「CRC兒童權利公約」等六大核心宣導主題進場，將公共議題轉化為創意口號與行動展演，讓教育內涵自然融入校園活動。活動中，家長會與扶輪社夥伴也共同參與，展現光華高中與扶輪社三四七0地區推動國際交換生計畫十年來的合作成果。校園也化身為熱鬧的「地球村」，舉辦「二０二五國際文化節—Hands Together Project」，實踐「用英文連結世界，讓知識沒有設限」的教育理念。活動特別邀請來自法國、巴西與墨西哥的扶輪社國際交換生擔任文化大使，透過簡報與分享，介紹各國節慶與文化特色，包括墨西哥亡靈節、法國聖誕文化，以及巴西嘉年華與足球精神，讓師生不出國門也能拓展國際視野。

台南市長黃偉哲當天親臨主持開幕，對光華高中長期深耕國際教育表示肯定。校長陳綺雯表示，感謝扶輪社、接待家庭（Host Parents），以及校內餐飲科與扶少團的投入與協助，讓活動圓滿完成。透過結合藝術、美感、運動與國際交流的校慶活動，光華高中持續打造具溫度與深度的學習環境，讓學生在多元體驗中培養面向未來的能力。