光華高工師生體驗勤益科大人工智慧與服務型機器人體驗營

光華高工師生大跨階段到國立大學享受頂尖的教育資源（圖:光華高工提供）

華高工師生體驗勤益科大人工智慧與服務型機器人體驗營 （圖:光華高工提供）

面對全球人工智慧浪潮，位於臺中市的光華高工積極推動「AIoT實驗教育課程」，並與國立勤益科技大學簽署 MOU 課程合作，進行 「人工智慧與服務型機器人體驗營」8小時研習活動，讓學生在高中階段即能跨階段到國立大學享受頂尖的教育資源。光華高工校長傅國樑說明，研習活動以「體驗導向、實作為本」的核心精神，除專題講授更透過與服務型機器人實務操作，光華同學得以擴大理解人工智慧發展趨勢與相關應用技術。



光華高工說，研習結合 AI 人工智慧基礎概念、生活化應用示例與入門實作，學生在「做中學」操練運算思維建立實務應用AI的能力。操作 Teachable Machine 與 Gamma 工具時，須結合感測元件、定位導航與人機介面；同學們體驗了STEM，理解要打造「真的好用」的智慧機器，必須有跨域整合的認知，才能在技術與設計思維的完美融合。

勤益科大也提供了可進行即時車流分析與車輛偵測的最先進的YOLO 模型，光華學生在操作中解密了自動駕駛裡所謂「感知層」核心技術；而這項體驗堪稱最具挑戰也讓同學們的體驗學習更為實際。



工程結構的艱澀與複雜，光華高工說，透過勤益的「樂高積木智慧引導之擴增教學系統」，當與AR 技術結合時，讓一切變得饒有趣味也好上手。