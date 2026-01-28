光華高工校長陪考請吃炸雞 無人機飛手證照通過率八成

光華高工通過WDC青少年無人機證照學生

學生考照穿過圓環

校長傅國樑也報名考照

通過考照，校長請學生吃炸雞

位於臺中市的光華高工積極推動無人機教育，並以實際行動支持與鼓勵學生挑戰「青少年無人機認證」，校長傅國樑更展現「身教力行」的精神，一同上場應試，39位同學順利取得證書；校長兌現承諾，獎勵取得認證的同學享用炸雞。學生說，這不是一張證照，而是將課堂所學化為實務能力的機會。



要學生做得到，校長也要試試看！光華高工校長傅國樑表示，無人機並非單純的遙控玩具，而是涵蓋機械結構、電子控制、通訊技術與飛行力學的高度整合系統，為了降低學生對考證照的恐懼，並展現光華培養新科技人才的辦學，他決定親自報名，希望透過與學生共同挑戰考試，傳達給學生，學習不只是課本上的知識，更是實際的體驗與成就。

廣告 廣告



他提到考試時，與學生一起在賽道上繞過障礙、穿越圓環；同學們的反應速度與操控手感都超過老師，年輕世代在科技應用上的學習確實有優勢。



消防科的郭橙椓同學看見無人機的重要性，他說，在現代科技發展快速時代，無人機不是興趣與娛樂，而是可以廣泛應用於工程測量消防等專業領域上，學校看見趨勢，引進無人機考照資源，讓他能在求學階段就能考取證照，這不是一張證照，而是將課堂所學化為實務能力的機會，從操作範圍到飛行安全，實際應用情境理解，讓他對專業更深刻的理解。



郭橙椓也謝謝校長的鼓勵與肯定，不但支持證照考取，也提供實質獎勵，讓學生感受到努力有被重視被看見，這種支持不只物質的鼓勵，而是一種，只要願意學，學校就會全力支持的信任。



二年及的周愷恩提到準備無人機考照過程，遇到不少挑戰，像是模擬飛行失敗，操作不夠穩定，一開始感到挫折；但是透過一次一次練習，感受到無人機考照，帶給他不只是技術上的進步，更重要是學會在壓力下保持專注，並在失敗後重新調整自己，過程中培養的能力，不只是對考照有幫助，也會成為未來工作或學習很重要的基礎。



光華同學取得「無人機遙控課程初級能力合格證書」，未來不僅獲得教育部「高級中等教育階段學生學習能力資料庫」認證，申請大學與就業時，更是具有多元表現與實作的能力的有力佐證，同時也為在年滿18歲後，進一步要考取民航局（CAA）專業操作證打下堅實基礎。