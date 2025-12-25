《光蹤》啟動 路人成為城市舞臺主角

記者黃朝琴／臺北報導

臺北表演藝術中心「親．建築」計畫第2件作品《光蹤》裝置藝術即起開展，從「建築即表演藝術」的概念出發，透過 AI與機器學習驅動的影像系統，在指定區域內追隨行人的移動軌跡，創造如同自動舞臺追光燈的效果，讓光不再只是環境背景，而成為一道短暫而清晰的軌跡，讓城市日常光景更生動。

《光蹤》展期至明年12月31日，透過 AI 與機器學習驅動的影像系統，引導電腦控制的燈光，在指定區域內追隨行人的移動軌跡，創造出如同自動舞臺追光燈（Follow-Spot）的效果。當觀者進入感應範圍，一束光便會鎖定並隨行移動，這種互動將那些平常隱沒於人群中的身影，短暫地推向「被看見」的位置。

藝術家鄭先喻表示，測試時觀察到各種有趣反應，有的人在被光追隨時略顯驚嚇、隨即躲避；有的人又驚又喜，甚至主動追逐光；也有人自在地走在光中，刻意放慢腳步享受被注視的過程。這些反應正是因為它映照出人們在「被看見」時的不同心態，而行走本身短暫地轉化為如走上舞臺般的瞬間，在不經意間，每個人都成為城市舞臺的主角。

《光蹤》透過 AI 與機器學習驅動的影像系統，在指定區域內追隨行人的移動軌跡，讓城市日常光景更生動。（北藝中心提供）