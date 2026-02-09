「光躍嘉義 • 百大嘉選榜」票選活動 10大人氣美食與景點揭曉

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】「光躍嘉義·百大嘉選榜」網路票選活動結果出爐，縣府今9日在長榮文苑酒店舉辦頒獎典禮，由縣長翁章梁親自表揚「10大人氣美食」與「10大人氣景點」，並邀請活動代言人朵拉（Dora）與現場來賓一同見證榮耀榜單。

活動串聯嘉義縣68家人氣美食店家與136處熱門景點，讓更多民眾認識嘉義必吃必玩，翁縣長也在典禮現場抽出iPhone 17 Pro手機、75吋大電視等萬元好禮，回饋熱情參與投票的民眾。

廣告 廣告

活動總票數超過70萬張，隨著榜單揭曉，遊客規劃行程時可參考結果，讓大家不只走進燈會，更能深入鄉鎮，品嚐美食、感受嘉義縣的觀光魅力。

翁章梁說，鄉親除了來燈會玩，還能親自踏遍嘉義各個景點，嘉義的咖啡茶葉、平地蔬果以及沿海新鮮水產都很值得品嘗，3月份除了有燈會，那時也是櫻花盛開時節，歡迎大家一起來玩。

朵拉表示，歡迎各位到「光躍嘉義·百大嘉選榜」網站搜尋嘉義景點，許多美食跟風景都很有特色，來嘉義安排3天2夜旅程可能不夠，歡迎大家多來玩，跟親朋好友一起賞花、吃美食、看燈會。

「10大人氣美食」平原區入榜店家為水上鄉「水上老牌草魚粥」、「雨豆樹」與「品安豆花店」，以及太保市「嘉漁海鮮宴餐廳」；山線由中埔鄉「竹香園甕缸雞嘉義店」、「鈴蘭碗粿」與梅山鄉的「冬瓜妹人文概念館」獲選；海線風味由布袋鎮「胡記水煎包」及東石鄉「東石阿春小吃」、「樂亞小食光」脫穎而出。

「10大人氣景點」呈現嘉義多元面貌，山線景點有中埔鄉「中埔穀倉農創園區」、「石硦林場」、「粉牛樂園體驗農場」、「獨角仙休閒農場」、「築夢森居探索生態農場」與梅山鄉「太平雲梯」；平原區域為太保市「國立故宮博物院南部院區」、水上鄉「豐碩果園」、民雄鄉「旺萊山鳳梨文化園區」以及朴子市「配天宮」。

嘉義縣文化觀光局表示，歡迎全國旅客春節期間跟著人氣榜單走訪嘉義，也歡迎在2026台灣燈會期間再訪嘉義，更多燈會與旅遊相關資訊可至「2026台灣燈會」官方網站查詢。

圖：「光躍嘉義·百大嘉選榜」網路票選活動結果出爐，縣府今9日在長榮文苑酒店舉辦頒獎典禮，由縣長翁章梁親自表揚「10大人氣美食」與「10大人氣景點」，並邀請活動代言人朵拉（Dora）與現場來賓一同見證榮耀榜單。（記者吳瑞興翻攝）