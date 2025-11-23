光輝10月刷卡破4500億 中信銀單月獨上800億
在連假效應及百貨週年慶發酵下，10月信用卡簽帳金額一舉飆破4,500億元，不僅為今(2025)年單月次高金額，歷年同月新高外，更是史上第4高。尤其是中國信託氣勢如虹，單月刷卡量獨破800億元，連續4個月霸榜「刷卡王」，10月發卡量也連3個月登上「發卡王」，連同「流通卡」、「有效卡」數量居冠，已構建無可撼動的「龍頭」地位。
光輝10月3大連假給利 衝出破4500億新高度
信用卡簽帳金額再次衝天，10月刷出4,534億元佳績，月增502億元，成長12.46%，寫下今年次高紀錄，僅低於7月綜所稅入帳的6,533億元；對比去(2024)年同期也有486億元的成長，年增12%，竄升至歷史第4高，若排除報稅因素則是歷史最佳表現。
主要成長原因素是「光輝10月」有中秋節、雙十國慶、光復節3大連假的助力，加上百貨週年慶進入高峰期，帶動購物、餐飲、旅遊及海外消費皆大幅上揚。累計今年前10月刷卡量突破4兆元大關，衝上4兆1,360億元，較去年同期擴增2,572億元，年成長6.63%，不過今年若要超越5兆元還須加把勁。
中信獨衝800億連4霸 國泰世華CUBE卡單兵抗敵
中國信託在統一uniopen聯名卡領軍，協同LINE Pay卡及各大百貨聯名卡一輪猛攻下，10月簽帳金額再破800億元，來到801億元(市占17.67%)，為該行史上第5高成績，重寫排除報稅因素的最高紀錄，更是10月獨家超過800億元的業者，連4個月蟬聯「刷卡王」。
國泰世華也不遑多讓，有如巨鱷緊緊咬住領先者，單月刷卡791億元(市占17.44%)排名第二，成為該行歷年第4高，相對於敵手的集團軍戰略，僅憑CUBE卡的單兵作戰，落差僅10億元，更顯該卡的勇健。排名三的玉山銀行簽帳金額同樣有顯著上升，在主力玉山unicard發揚火力及熊本熊卡日本刷卡暢旺下，站上600億元達638億元、市占14.08%。
台北富邦3巨頭戰力強 前五大發卡行占7成2
台北富邦靠著Costco聯名卡、富邦J卡及momo卡等3巨頭，提升量販、海外、網購刷卡業績，單月簽帳金額來到566億元(市占12.47%)，維持第四名。排行老五的台新銀行，主打權益自選的Richart卡，刷卡量為488億元、市占10.76%。合計前五大發卡行簽帳金額占比高達7成2。
統計前10月刷卡戰績，中國信託來到7,338億元，今年全年可望繼去年二破8,000億元，持續獨占「龍頭」地位。國泰世華以7,045億元，與中信銀相距293億元，保持「亦步亦趨」的態勢，但今年已無超車機會，僅能眼睜睜看著冠軍獎盃拱手讓人。第三至第五名依序為玉山銀行(5,603億元)、台北富邦(5,183億元)及台新銀行(4,375億元)。
流通卡量創新高紀錄 淨發卡數呈減緩走低
截至10月底，32家發卡機構總流通卡量增至6,048萬張，月升12.5萬張，超過2023年7月的6,047萬張，刷新歷史高點紀錄。總有效卡數單月激增19.2萬張，推升史高至4,038萬張。有效卡率連3個月上揚到66.76%，為2020年1月來的新高，其中超過7成的銀行維持5家，依序為華南銀行(77.61%)、台北富邦(77.52%)、台新銀行(73.32%)、遠東銀行(70.78%)及國泰世華(70.60%)。
uniopen卡強大氣場奪冠 星展傳說對決卡建功
10月發出新卡總數為54萬7,476張，較9月下滑13.8萬張；總停卡數為43萬8,541張，淨發卡數縮減為10萬8,935張，似有減緩的跡象。中國信託挾著「uniopen卡」的強大氣場及LINE Pay卡的強力行銷，以16萬8,834張發卡量，連3個月占據「發卡王」寶座。
玉山銀行換發Unicard潮再起，單月發出6萬2,591張新卡，爬升至第二位；台新銀行也持續進行Richart卡換發，以4萬2,223張新卡落居老三；第四名為國泰世華，有魅力十足的CUBE卡擔綱主角，發卡4萬2,223張；星展銀行(38,079張)超越台北富邦(37,104張)衝上第五名，主要因10月初上市傳說對決聯名卡，吸引年輕族群申辦。而樂天信用卡因換發Panda J卡，臺灣銀行新發綠行卡(Green Go Card)，都擠進TOP 10排行榜。
接近歲末時刻，雙11、雙12、聖誕、跨年及出國等消費熱絡，有助信用卡市場增長。然而，每年年底各家銀行權益縮水的「老症頭」，以及銀行發行新卡意願減低的「新問題」，恐讓明(2026)年的信用卡業務出現「停滯」的隱患，不得不多加留意。
2025年10月信用卡新發卡TOP 10，如下表：
