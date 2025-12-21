光通訊炙手可熱 5台廠星光燦爛

財經中心／廖珪如報導

輝達對光收發模組需求，讓光通訊供應商大受青睞，成為產業焦點，台廠5家受到關注。（示意圖／PIXABAY）

台股持續高檔震盪，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，時序進入年底，預期隨著外資交投逐漸轉趨清淡，受到內資法人關注的題材股有所表現，且大盤持續維持於季線之上，反應市場情緒不悲觀，搭配國內外利多因子如美股科技指標股續揚、美國11月CPI數據低於預期提振市場情緒、晶圓龍頭大廠亞利桑那二廠計畫生產3奈米、聖誕行情啟動等，年底前指數仍有表現空間。

投資主軸仍可持續聚焦晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱、CCL、PCB等電子零組件，以及封測介面與設備、IP、光通訊等，另外非電族群可留意特用化學、 軍工、機械零組件、金融保險。而根據集邦科技統計，在光通訊上。2025年全球800G以上的光收發模組達2400萬支，預期到2026年將達近6300萬組，年增2.6倍。TrendForce指出，由於800G以上的高速光收發模組的龐大需求，已在供應鏈最上游的雷射光源造成嚴重供給瓶頸；輝達由於戰略考量而壟斷EML雷射晶片供應商的產能，導致EML雷射交期已經排到2027年之後，導致雷射光源市場供不應求。

聯亞（3081）、華星光（4979）、光環（3234）、環宇（4991）及全新（2455）等五檔光通訊雷射概念股，成為今年輝達（NVIDIA）強攻AI資料中心光通訊技術的重要受惠股。

