光通訊缺貨潮2》外資看旺3大咖 最新目標價一次看

AI算力火山持續噴發，但悄悄迎來轉折點是傳輸骨幹「光通訊」。隨著共同封裝光學（CPO）進入實質量產階段，產業供給緊繃、價格調漲、產品組合升級三箭齊發，外資圈按下「看多」按鈕。

外資喊多：3檔台鏈成最大贏家

觀察主力外資評等，聯亞獲高盛給予「買進」，目標價上看762元。

全新獲高盛、麥格理分別給出233元、236元，評等為「買進」、「優於大盤」。

至於布局高速網通的智邦，被大摩、大和資本、麥格理齊喊「買進」、「優於大盤」，目標價落在1,500元至1,900元區間，是本波光通訊行情中最受關注的重量級標的。

供不應求延續到2027 外調變雷射喊漲

配合傑佛瑞報告內容，光通訊供應鏈緊繃仍將拉長戰線。因InP雷射短缺預計持續至2027年，美國大廠Lumentum外調變雷射將自 2026年首季起調漲售價，預估漲幅有雙位數以上空間。

廣告 廣告

同一份報告更揭露，CPO即將正式量產，Lumentum最快在2026年第4季就能從CPO貢獻約 5,000萬美元初期營收，為未來10年AI資料中心大規模採用鋪路。

另一項被外資視為關鍵訊號，Google正式開放TPU光學電路交換器採購給外部供應商，市場規模估達26億美元。傑佛瑞認為，超大規模設備商的內部解決方案已趕不上爆炸性需求，「外部專業光學供應商的時代即將到來」。