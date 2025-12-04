光通訊股王搶進矽光子藏想像空間 光聖換股躍英特磊單一大股東

股價站穩千元之上的光聖，突宣布與磊晶廠英特磊（IET-KY）換股結盟，繼卡位矽光子和AI（人工智慧）資料中心光源供應後，更浮現切入航太與國防應用的想像空間。這場換股不只是財務操作，更被市場視為光聖正式揮軍上游、重組光通訊供應鏈版圖的關鍵一役。

4日晚間，光聖和英特磊董事會同步拍板，雙方將以增資發行新股互換股份，英特磊以每5.1股普通股換發光聖1股普通股。換股完成後，光聖將持有英特磊約15.26％股權，躍升為重要單一股東；英特磊也將持有光聖約1.79％股份。

廣告 廣告

以當日收盤價推算，光聖約以折價11％換得英特磊持股，英特磊則溢價約12.3％換入光聖股份。市場解讀，雙方在股權安排上各有盤算，也顯示對中長期合作存在高度共識。

從被動元件到上游磊晶 光聖補齊供應鏈拼圖

過去，光聖營收重心集中於資料中心所需的光被動元件，占比超過6成。對於這次結盟，光聖財務長莊國安坦言，這是公司「往上游走」的重要轉捩點，藉由與磊晶關鍵材料供應商合作，「把供應鏈中間缺的那塊補起來。」

這項布局，象徵光聖不再只滿足於模組與元件端，而是直接插旗化合物半導體材料源頭，朝垂直整合與高毛利核心零組件邁進。

英特磊之所以成為光聖挑選的對象，關鍵在長年深耕的MBE（分子束磊晶）技術。莊國安指出，英特磊具備自製MBE機台能力，為全球唯二具備該技術的磊晶廠。

相較主流MOCVD（金屬有機化學氣相沉積）製程，MBE在磊晶層厚度與摻雜濃度的精準控制上具高度優勢，尤其適合高效能雷射光源製造。英特磊在磷化銦（InP）HBT、高速PIN／APD與VCSEL產品線上具備技術實力，雙方也將針對次世代共同封裝光學（CPO）展開深度合作，目標打造從「長晶」到「模組」的一條龍解決方案。

技術強強聯手 航太與國防應用浮現

除了資料中心市場，英特磊在利基型市場的能量也引起關注。英特磊晶圓廠皆設於美國，銻化鎵產品並長期供應美國國防單位，具備深厚軍工體系合作經驗。

光聖也看好英特磊在美國國防應用端的佈局，未來不排除藉由策略合作，為光連接器產品開拓航太與國防應用場域，拓展過去難以切入的高門檻市場。

儘管雙方高調結盟，市場仍有觀望聲音。光聖目前光模組產品仍以25G電信級為主，與資料中心主流400G、800G乃至1.6T世代仍存落差；加上研究型MBE與量產用MOCVD製程差異顯著，未來實際放量與成本競爭力，仍需時間驗證。

不過可以確定的是，這場換股已讓光聖不再只是光通訊元件供應商，而是正式踏入半導體材料戰場，這檔「千金股」能否化身為AI算力鏈關鍵要角，市場正緊盯下一步發展。