光通訊800G格局確認 CPO 7強必收！

財經中心／廖珪如報導

AI資料中心需求爆發，光通訊格局確定800G為主流，相關類股如華星光帶頭衝。（示意圖／PIXABAY）

野村投信表示，在美科技股回神的帶動下，台股加權指數維持高檔震盪，電子股表現強勢，AI 與電力相關題材續熱。本週進入耶誕長假，外資動能相對放緩，交投逐漸轉淡之際，資金預期將更集中於明年成長確定性高的族群，如光通訊、PCB、散熱、低軌衛星、半導體先進製程等；指數維持高檔震盪，拉回有支撐可擇優布局市值型主動式ETF，靈活鎖定權值股長線機會。

此外，法人報告也指出，隨著AI資料中心需求爆發，高速傳輸與光纖通訊主流規格於2025~2026年全面從400G、800G過渡至1.6T時代，傳輸架構更由傳統插拔式模組轉向矽光子與CPO技術，以解決高頻寬帶來的訊號損耗與散熱難題。光通訊、先進封裝等相關概念股仍延續輪動脈絡聯鈞（3450）、欣興（3037）、台星科（3265）、弘塑（3131）、穩懋（3105）、華星光（4979）光聖（6442）。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

國泰人壽發錢了！ 入帳時間曝

輝達攜手Groq 台廠11檔起飛

輝達導入共同封裝光學 CPO10檔

