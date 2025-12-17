光速回歸！內政部「批准復職」 高虹安明重返新竹市府上班

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

新竹市長高虹安，被控在立法委員任內涉嫌詐領助理費46萬元遭起訴，一審台北地院去年7月依貪污等罪判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收、追徵犯罪所得11.6萬餘元。判決出爐後，內政部立刻將她停職，由副市長邱臣遠代理，她也宣布退出民眾黨。案經上訴，二審高院合議庭認定貪污罪部分無罪，昨（16）日僅依公務員登載不實罪，判高虹安6個月徒刑，得易科罰金18萬元。對於何時復職，高虹安今日出席活動時回應了。

高虹安昨日在判決後表示，「我將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位」，強調會持續承擔市民所託付的責任，將全部心力放在城市建設與市民福祉上。今（17）日上午出席「拾藝之光」114年新竹市十校藝術聯展開幕活動時，高虹安再度表示，希望復職一事越快越好；至於是否回歸民眾黨，高虹安指出，這部分尚未與黨內進行討論。

據悉，新竹市府昨日便已提出高虹安的復職申請，在今日下午3時許已收到內政部函文傳真，依據《地方制度法》第78條第2項規定，准予市長高虹安復職。高虹安確定明日上午便回市府上班，將過去對市民承諾的施政政見，依序落實。



