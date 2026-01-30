光速翻車！吳欣岱轟蔣市府幫中國特產打廣告 同框盜版Labubu自拍秒被挖

吳欣岱批評台北燈節與泡泡瑪特合作，被發現自己曾同框盜版Labubu自拍。（翻攝自吳欣岱、楊智伃臉書）

2026台北燈節西門展區將與「泡泡瑪特」（POP MART）合作，推出Labubu等6個人氣IP角色燈組，藉此吸引人潮，但基進黨北市黨部主委吳欣岱批評，北市府是拿國人納稅錢幫中國土特產打廣告，為中國流行文化輸入開道，不料她先前手拿盜版Labubu玩偶的自拍照馬上被挖出，翻車速度之快，讓國民黨前發言人楊智伃都深感佩服，稱吳欣岱實在太狠「連自己的臉都可以打」。

吳欣岱今（30日）在臉書洋洋灑灑列出4點，嚴厲斥責北市府將2026台北燈節的主角，留給中國品牌泡泡瑪特，批評這根本是拿台灣人的納稅錢，幫中國品牌辦超級展售會，並點名台北市長蔣萬安配合對岸軟性統戰，無視台灣文化珍寶，'放棄挖掘在地文化，選擇了最廉價且媚俗的捷徑，開大門迎接中國文化輸出樣板，消耗台灣文化主體性，試圖軟化台灣年輕一代對中國的戒心。

沒想到吳欣岱罵完光速翻車，過去手拿泡泡瑪特娃娃的自拍隨即被挖出。楊智伃指出，泡泡瑪特旗下人氣IP如Labubu，可愛風格早已在年輕族群間掀起熱潮，甚至紅到國際，連一線巨星Lisa都是粉絲，吳欣岱卻一刀否定，殊不知「第一個被打臉的，不是別人，正是她自己。」

楊智伃表示，Labubu剛紅起來的時候，吳欣岱硬要跟風，一臉自豪地合照PO網，結果被抓包手上拿的是盜版玩偶。楊智伃直言，吳欣岱一方面嘴上高談「台灣文化品牌」，一方面卻連潮流IP正版盜版都搞不清楚，「自稱台派，卻硬蹭中國品牌，批評授權合作，自己卻不尊重正版授權，拿盜版出來丟人現眼！」妥妥的雙標。

最後楊智伃不忘嘲諷，吳欣岱並不是在監督市政，而是把自己的黑歷史重新挖出來公開處刑。「吳欣岱這個女人，真的太狠了！狠起來，連自己的臉都可以打。」

不過吳欣岱表示，自從知道泡泡瑪特是中國品牌，且創辦人是政協委員後，她馬上改觀了「這樣的產品讓人感覺到的就不是可愛，而是背後的文化侵略了。」

