光達廠Luminar破產！台廠也跌一片 1檔重挫9％

美國光學雷達廠Luminar於15日聲請破產保護，同時將其下子公司Luminar Semiconductors Inc.（LSI）以1.1億美元售出。Luminar的破產似乎也影響到台灣市場，16日光學雷達概念股跌一片，其中穩懋（3105）更一度挫逾9％，不少台廠也有明顯跌幅。

Luminar破產消息衝擊市場信心，除了本身週一股價暴跌逾60%，收在歷史新低外，台股光達概念股亦全面走弱，包含穩懋盤中一度重挫逾9%，精材、環宇-KY、宏捷科、全新等個股跌幅超過4%，聯亞、IET-KY、亞光、佰鴻、佳凌等亦出現明顯跌幅。

Luminar表示，過去半年已積極調整營運結構與成本，但受制於龐大既有債務及產業導入速度不如預期，董事會最終決定透過法院監督的資產出售程序，以最大化利害關係人價值。公司指出，旗下半導體子公司LSI並非破產主體，營運可望持續。

儘管Luminar破產引發市場短線震盪，但並未動搖光達技術在車用與工業領域的重要性。TrendForce《2025 紅外線感測應用市場與品牌策略》報告指出，在進階自動駕駛系統與物流運輸需求帶動下，全球光達市場產值預估將由2024年的11.81億美元，成長至2029年的53.52億美元，年複合成長率高達35%。目前包括Volvo、通用汽車、奧迪、福斯、BMW、現代、豐田、日產等國際車廠，皆已陸續在乘用車中導入光達技術，顯示產業長期發展潛力仍受看好。

