光陽董柯俊斌親自督軍 再找李多慧為銷售強力應援

光陽機車積極搶攻市佔，新K1特仕版大受市場歡迎，光陽機車為此加大產能全力供貨。光陽指出，2025年度市占率為25.9%、最新 2026 開年 1 月市占率 24.5%，位居機車市場第二，光陽董座柯俊斌則是表示：「KYMCO 全車系噴射元件 4 年保固、嚴控所有出廠新車品質已大幅收效，KYMCO 會腳踏實地、努力做出成績！」，同時加大宣傳力道，找來台灣職棒韓系應援擔當李多慧擔任雙特仕代言人詮釋移動時尚。

新k1特仕版銷售開出紅盤，累積破萬台訂單讓柯俊斌相當開心，更每日緊盯生產進度。柯俊斌上任後，更是嚴格控管新車出廠品質，要向市場宣示「KYMCO 腳踏實地、做出成績」。

除了持續熱賣的新K1特仕版，KYMCO 乘勝追擊再發表2款「移動時尚」新車「Like Euro 125」歐風特仕版、「Yogurt 優格 Slim 125」塑身特仕版，要吸引注重「時尚必須擁有」的消費者選購這兩款優化改款的新車，能有「人車一體」的時尚穿搭與駕馭流行的好心情。

KYMCO去（2025）年以25.9% 市占穩居全台機車市場第二名，今（2026）1月市占率24.5%，穩住機車市場第二名，光陽機車強調，會以多款車型及嚴控品質提供消費者最安心的選擇。

今年1月台灣摩托車總銷量為5.787萬輛，市場排名依序是三陽、光陽、山葉以及gogoro，各自拿下43.1%、24.5%、22.6%以及2.9%。

對此，三陽表示，1月銷售動能主要來自旗艦車款穩定成長，以及多功能機車4MICA 125／150 小改款上市，成功吸引年輕族群與實用型消費者關注，帶動整體市佔表現，讓三陽在新年度開局即穩居市場龍頭！

