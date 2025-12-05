光陽 Ionex S6 Rex 發不動自救實錄 一年半總里程 60km 車主學到的兩堂課

如果你跟我一樣是KYMCO光陽Ionex S6 Rex的車主，而且剛好屬於買了「超少騎」的族群，這篇文章請務必收藏起來備用！我入手這台車已經一年半，總里程數還不到60公里，原本以為大電池飽飽的沒問題，結果最近心血來潮想騎，轉動鑰匙儀表板卻完全沒反應；如果跟我一樣遇到這種狀況，先別急著叫拖吊，看完這篇自救實錄，或許能幫你省下一筆冤枉錢！

不用叫拖吊！自救只要幫小電池充電

由於大電池更換時滿電100%，而且也順利騎乘回家，初步排除換來的電池有問題，加上真的很少騎，零件故障的機率也不高，個人研判是負責過電的「小電瓶」沒電；而實際致電客服才知道，Ionex回充設計是「發動中」由大電池幫小電池充電，像我這種「裝飾型」車主，小電池長期吃不到電，自然就沒電了。

KYMCO光陽Ionex S6 Rex搭載的五號鉛酸電瓶位於腳踏板處，只要按壓那兩顆「卡扣」，就能直接撬開護板取下小電池，經過我取下並充電後，果然⋯⋯車子就能發動了；不過，前提是你要有一個可以幫你電瓶充電的朋友，或是你家恰巧有充電器。

還好最終可以透過自行充電解決，不然就算是保固中，還是得付近2,000元的拖吊費用才能拖回原廠出保，真的省下了一大筆錢呢！

滿電卻遇「45 天強制換電」？一通電話搞定

KYMCO光陽為了維護大電池健康，設有「45天強制換電」的保護機制；然而，系統同時也設定了「100%滿電無法換電」的限制，這就導致了一個特殊狀況：若車主長期未騎乘導致超時，但電池仍維持滿電，換電站將無法進行交換。建議車主在前往換電前，務必確認電池非滿電狀態，以免像我一樣開車前往卻無法更換。

這時候別慌，直接在換電站打給客服0800-090-060，告訴他們你的狀況，客服就會遠端幫你「解鎖」幫你換電。

嗯，呼籲大家，有空就多騎車出去晃晃，太久沒騎可以發動個30分鐘讓電池回充，才能避免小電瓶沒電的情況發生喔！