光陽 MiG 9、S7 Techno、S7R Techno、i-One FLY Techno 智慧系統超好用 全台獨家倒車緊急聯繫實測
台灣電動機車發展相當迅速，從一開始採用居家充電為主的設計，跳躍到城市通勤為優先的換電方案，兩個方案有各自的優點，但並沒有辦法滿足所有消費者使用習慣。2023 年光陽正式亮相 BMU 電池計量模組，並在 2024 年推出首款搭載這模組的 S7 Techno 與 S7R Techno，也宣告全世界首款充換合一電動機車正式上市。除了這兩款車外，後續還推出超旗艦 MiG 9、與最適合城市通勤的 i-One FLY Techno，都具備充換合一功能。但 BMU 不單只是有可充電可換電，它更加入了非常好用的智慧功能，其中還有個保平安的功能，更是全台獨家。
倒車緊急聯絡，安全感大升級
就在不久之前，看到國外電動概念機車發表時，特別強調了發生意外倒車後緊急聯絡的功能，在 Apple Watch 上雖然有具備這功能，但並不是每個騎機車的朋友都會配戴這麼昂貴的手錶，所以更顯得機車具備這功能的重要性。沒錯，我要說的就是，具備 BMU 的光陽電動機車，早就有這功能了，而且是台灣唯一具備這功能的電動機車品牌。
以 MiG 9 為例，當騎乘發生意外倒車時，儀錶板會開始進行 30 秒倒數，時間內車主沒有取消這功能，系統就會透過所搭配的手機發送訊息給緊急連絡人。
緊急聯絡人很快就可以收到簡訊，內容包含車主電話與目前所在座標位置。
打開 Google Map 後，就可以知道意外發生地點，並馬上做出對應的措施，讓救援更即時。
設定方式也非常簡單，直接在 Ionex App 中，開啟 SOS 緊急服務，並輸入緊急連絡人資訊與自己的資訊，就可以完成。這簡單的動作，其實可以大幅降低意外發生後延誤就醫的風險。尤其對於每天上下班通勤、需要時時刻刻騎車工作的外送師、或是熱愛機車旅行的玩家，如果意外發生在人煙罕至的地點，這真的可以救命，也讓騎乘安全感拉滿。
對了，MiG 9 還具備倒車後自動斷電功能，可以避免車主要把車牽起來時，誤觸電門讓馬力十足的車再次前進，可以降低二次傷害的機會。
智慧聯網，讓通勤更便利
除了倒車緊急聯繫這個重要功能外，當然也有許多方便的智慧功能。例如像遠端啟動，可以讓你在騎上車後立刻出發，對於分秒必爭的朋友，這功能的確超方便。還有遠端開啟坐墊、閃燈尋車，這都是讓車輛使用上更為方便的功能。
如果像我一樣常常忘機車停那裡的朋友，也有著智慧尋車功能，它會記下你停車點，並連接地圖畫面，導航到停車位置，還可以搭配閃燈尋車，就可以快速找到你的車。
它還有非常多客製化功能，像是設定音效、藍牙智慧解鎖距離、大燈延遲關閉時間、電源自動關閉時間設定外，還能設定電能回充力道與循跡防滑強度，當然有新的硬體版本推出時，也可以直接更新，真的超進化。
實際使用上，對每天通勤的人來說，這些功能不只是「科技感」，而是真實能幫助省時與提升便利的日常工具。
對老車主的有感升級
雖然 S7 Techno、S7R Techno 與旗艦 MiG 9 三款強調熱情與動力的車款，都有搭載智慧系統，但對我最有感的還是前幾個月才推出的 i-One FLY Techno。畢竟我從 2023 年開始，就騎著第一代的 i-One FLY 到現在，當初會選這台車，看中就是它的超長續航、又好騎、加上不誇張的外型。實際使用這段時間，續航穩定、騎乘手感舒服，一直是我很放心的通勤夥伴。
不過當 i-One FLY Techno 推出後，我真的有被升級幅度驚艷到。過去只能換電，現在多了充電的選項，讓補充電力更彈性外，另外在家充電也有資費折扣，真的很划算。
再加上智慧功能全開，除了用手機就能啟動與操作車輛外，我最在意的安全性也放了進來，不然像我常常半夜才騎車回家，平時又喜歡一個人騎著 FLY 到處飛，萬一有個意外，那真的求助無門，所以倒車緊急聯繫功能，完全打中我。
i-One FLY Techno 以 FLY 為名，自然也是有著超長續航的車款，雖然還沒有實際長途騎乘這款車，但以上一代 i-One FLY 的經驗來說，續航真的非常可靠。
我曾經以省電模式實測單趟跑出 108 公里，即使轉換到一般模式騎乘山路，也能逼近 90 公里續航。
我還用這台車完成過一次環島挑戰，總里程高達 1261 公里，全程沒有遇到電力焦慮，也沒遇過找不到站的狀況。
目前 Ionex 大約有 2800 座換電站，遍佈大街小巷，連東部海岸線都超密集，現在又加入充換合一的功能，讓環島可玩性變得更好，直接在入住的地點充電，隔天就可以滿電出發。
後記
家裡能充、外面可換，日常用遠端啟動、找車定位、客製化設定省時省心；真的不幸倒車，有著座標定位的訊息更確保平安，直接把「救命的黃金時間」做進車裡。對每天通勤、外送跑線、或愛長途機車旅遊的人，這不是炫技，而是把風險和麻煩，提前清掉。
適合日常通勤的 i-One FLY Techno、熱血玩家最愛的 S7 Techno 與 S7R Techno、還有動力足外型帥的旗艦 MiG 9，讓男女老少都能找到適合自己的車，加上充電換電都具備，也排除了居住環境的限制。當然遍佈各地的換電站，也讓出門長距離旅行更安心，還具備個性化與安全性的智慧功能。以目前的電動機車來說，這是相當成熟的設計。
如果是從油車想轉電車，但擔心無法適應，那我非常推薦 i-One Fly Techno，使用邏輯與油車差異不大，在與油車相近的外型下，還帶著低調的科技感，加上操控與穩定性又比一般油車更好，如果今年你就想入手電動機車，不貴又好騎的 i-One FLY Techno 就是最好的選擇。
一句話總結，機車的智慧科技不只在耍炫技，更要在你需要時主動出手支援，這才是真正智慧機車的樣貌，想少一點焦慮、多一點確定，i-One FLY Techno、S7 Techno、S7R Techno 與旗艦 MiG 9，值得優先列入清單。
