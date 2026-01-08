光隆家商退場 閒置空間轉型長照場域

受到少子會衝擊，基隆百年學府光隆家商，去年宣布停招後，正轉型為社區長期照顧機構，(1/8)在市府和地方民眾見證下，慈濟基金會設立的第一階段「慈濟光隆日照中心」，正式揭牌開幕，目前可位48位長者，包括師能身心障礙者、50歲以上失智者、55歲以上原住民，以及65歲以上失能長者，為在地長者提供多元日間照顧服務，讓長輩能在地安老。

多元活動，培養長才，優質辦學環境，卻敵不過少子化。

大愛電視記者 蕭志傑：「校史超過120年，基隆光隆家商，財務出現嚴重虧損，去年4月決議停止招生，但當時還有一年級、二年級學生，現在持續辦學當中，但學校建物活化轉型，也同步進行。」

「這是慈濟，光隆慈濟，對，是在隨緣(樓)那邊是不是，那個聖哲(樓)，聖哲(樓)都是，你好，非常好，歡迎歡迎，謝謝謝謝。」

「三、二、一，慈濟光隆日照中心。」

基隆光隆家商創辦人顏惠忠的女兒 顏安汝：「父親去年八月剛過世，往生，他96歲，由上人接受，然後來建(活化)這個學校，我覺得，他真的就覺得非常的平安，他走的時候，也真的非常的平靜。」

基隆市議長 童子瑋：「滿好的，它可以測試長輩的平衡，然後也可以動動腦筋，我覺得這邊設計得很棒，慈濟很厲害，真的。」

「起來是很容易，但是這個(下去)，要一點點出力。」

基隆市衛生局長 張賢政：「我到每一個日照，我都要坐一下他們的躺椅，那個慈濟的，慈濟關懷的躺椅，除了坐起來舒服，然後也有環保的概念，壞掉都是可以修的，不是整台丟掉。」

「還有那環保，社區志工。」

逐步改造，強化基隆長照量能，成為基隆第11家長照機構，未來，市府繼續攜手慈濟，將全校轉型為24小時住宿型機構。

「(這煎的是什麼) 番薯粿，來，我們掌聲，香噴噴的咖啡已經出爐了。」

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「長者，最重要不是要讓他，好像享受被服務，而是要創造機會，讓他學習，這個是很重要。」

基隆市衛生局長 張賢政：「最重要的是心理、靈性的平安，是我們長輩最重要的事情，那這個也是慈濟的日照，可以比別人更好。」

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「所以這一點是上人很希望說，長者來這裡照顧他健康，可以勇勇健健，勇健。」

基隆市長 謝國樑：「在這邊，是不是請我們，基隆的地方好朋友 ，謝謝一下我們慈濟跟光隆，謝謝。」

