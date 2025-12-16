光隆家紡兩大客戶助攻 2026年成衣貢獻雙位數成長
〔記者方韋傑／台北報導〕紡織廠光隆(8916)今天在法說會表示，家紡事業迎來兩大國際關鍵客戶，相關產品已完成驗廠與評估流程，第一批訂單陸續出貨，為後續營運成長奠定基礎。公司指出，兩大客戶皆具全球通路規模，訂單合作已由試單階段邁入實際出貨，並持續商談後續商品提案，預期2026年成衣業績貢獻雙位數成長
光隆觀察，目前歐系家居品牌客戶在全球擁有超過400家門市，年營收逾250億歐元(約新台幣9258億元)，客戶由在地小型企業發展為全球知名品牌，長期聚焦設計實用、耐用、可負擔且兼顧環保的家居產品。該客戶已完成驗廠與新供應商登錄，目前正評估2025年春夏商品專案，首批訂單已下並陸續出貨，雙方亦持續洽談後續商品合作，為2026年營收成長鋪路。
光隆提到，另一名日系日用品品牌則在全球擁有超過1000家門市，年營收規模達5000億日元(約新台幣1017億元)，為日本知名生活用品品牌，並積極拓展海外市場，秉持嚴選素材、捨棄不必要流程與簡化包裝的經營理念。光隆表示，該客戶已至工廠進行實地評估，樣品亦獲客戶核可，第一批訂單已完成出貨，目前持續商談後續商品提案，未來合作規模有望逐步放大。
為因應家紡與成衣訂單放量需求，光隆同步推進孟加拉布局。公司已於今年6月取得當地辦事處政府批准，7月建立4家協力廠，11月進一步擴增至6家，另有3家協力廠積極洽談中，合作品項亦延伸至戶外包袋。公司指出，現階段以委外代工協助客戶轉單為主，未來將持續擴大協力廠合作，並評估投資或併購孟加拉首座工廠，後續不排除再投資第二座工廠或自建廠房，強化量產與交付能力。
在核心事業群方面，光隆成衣事業以戶外機能服為主，營收目標維持業績逐年成長雙位數百分比，毛利率約18%至20%，營業利益率約9%至10%；家居與寢具事業則以每年5%至10%營收成長為目標，主要客戶涵蓋宜得利及歐洲大型家居與日本優良商品客戶，產品結構持續優化。
此外，光隆亦將商業不動產視為股利成長的第二支柱，目標每年為公司帶來約1000萬元穩定現金流。公司規劃2026年起陸續有2座城市型商業設施投入營運，2027年的商業收益目標上看7000萬元，並於2028年、2029年分別推動台北市青島東路與台中市南屯區商業設施專案，逐步建構長期收益來源。
