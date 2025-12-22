光電七大公協會憂環評僵局 評環評修法淪「化療法案」 盼政府統一審查體制

太陽光電產業七大公協會於今（22）日舉辦年末媒體餐敘，盼各界能多多互相了解並澄清不實謠言。（攝影／李海琪）

太陽光電產業七大公協會於今（22）日舉辦年末媒體餐敘。回顧過去一年，台灣光電產業面臨前所未有的內外夾擊，其中，立法院通過《環評法》相關修正案，更被產業界視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。

太陽光電今（114）年併網量創新低，意即明年若要達到綠電政策目標極高機率將再次跳票。中華民國太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘形容該法案為「化療法案」，是將「好細胞、壞細胞通通都殺」，行政程序將陷入更漫長的泥淖，這形同對能源轉型的實質制肘。

不過，山不轉路轉，光電業者表示環評法三讀通過自然會依法行事，再加上地方政府與居民反對等因素，地面型光電案場目前的確陷入僵局，而屋頂型、複合式光電則成為主推動；據悉，目前經濟部與農業部也已召開次長級會議，就光電如何繼續推進進行討論，也成為光電業者心中的一線曙光。

環評修法淪「化療法案」，程序泥淖恐致能源轉型一再跳票

沈尚弘致詞中表示，同業都相當注重環境，也都認為環評有其必要，但法規面中有不足之處應以「精準治療」方式修正法案，光電產業對此也樂見其成，不幸這次環評法屬於逕付二讀，導致光電產業造成有點「烏雲」，而產業中幾十萬從業人員也希望能早點撥雲見日。

為使能源政策能夠繼續推進，近期經濟部有意與環境部協商，針對「複合型（農漁電共生等）光電」環評有望朝「簡化／標準化認定」方向協商，以避免流程卡死、讓案件能往前推。

沈尚弘指出，過去漁電共生政策因對養殖行為要求往往高於純養殖戶，已導致開發進度嚴重延宕，當綠電供給增長停滯，台灣企業在國際市場競爭力將首當其衝。

他期許政府能落實「漁電並重」，建立更具效率的審查規範，並統一行政標準以找回投資者信心。

台灣太陽光電產業協會理事長林福銘指出，根據IEA Arena資料顯示，2030年太陽光電全球需求約仍有2至3倍，台灣在淨零與外銷產業發展下，太陽光電必定是台灣免不了的選項。

台灣遲早走上再生能源之路，工業外移反而傷害更重

綠能暨永續發展聯盟太陽光電委員會主席林恬宇則強調，光電、風電仍是台灣淨零排放的核心支柱，技術成熟度與可行性、成本也是以光電最佳；然而，當前產業正面臨土地取得困局、流程冗長、電網承載力不足及儲能布建遲滯等多重障礙。

林恬宇指出，台灣用電中有55％為工業用電，且台灣工業基本仰賴出口，儘管如今美國川普政府對綠電並不友善，然歐美客戶與大型品牌商並未因此對綠電與RE100做出轉向與調整。

以產業角度觀察，他指出不只半導體、電子資通訊業等，連車業也逐漸有類似要求，綠電資源對台灣不可或缺，若綠電不足造成工業外移，對台灣影響將會更大。

同時，隨著全球企業對於ESG與碳中和目標的門檻提高，台灣產業絕對離不開穩定的政策支持，林恬宇也呼籲，政府應推動綠電專區配置與政策落地，在兼顧環境永續與社會共識前提下，推動建築整合型光電(BIPV)、儲能與智慧系統整合，填補企業對於長期綠電的龐大缺口。

私下提及核電，林恬宇認為，兩方雖然在公開場合下看似「對立」，其實不然，若以減少排碳角度而言，其實都對台灣是好的，但他也強調，核能在RE100中並不能算是綠電，因此再生能源依舊是遲早必須走上的路，現在不做，以後恐會後悔。

