光電三法三讀通過 環境部：將依規修正環評認定標準

立法院14日三讀通過光電三法修正案，要求部分敏感區位不得興建光電板外，也加嚴光電應實施環評規定，環境部政務次長葉俊宏15日受訪時表示，因應立法院把光電板環評規定訂至母法，後續會修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」中關於光電部分刪除以符合母法規定，接下來若有業者要興建光電，則要依相關規定審查。

葉俊宏提及，目前光電場環評都由環境部審查，後續是否會由地方政府環評審查把關則會再檢討。他認為，若案場開發需要提出環評，環評要求資料調查、因應措施、環說書等，若沒有投資效益，業者可能就不會來開發。

至於是否會衝淨零減碳規劃，葉俊宏說，有待觀察到底此次修法的影響如何。

