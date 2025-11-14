光電三法三讀 設中大型光電強制納環評 屋頂與小型自用排除

立法院14日院會三讀《環境影響評估法》、《發展觀光條例》及《地質法》修正案，明確訂定光電案場管制，針對地面型、水面型光電增設規範，未來於「高敏感度區域」設置光電案場、裝置容量或累積開發面積達一定標準，一律得進行環評，屋頂型與小型自用光電則可排除。 為了全面推動綠能發展，政府近年大幅提高光電板設置量能，但也引發環保團體抗議。近期因丹娜絲颱風造成多處光電設施受損，大量光電板殘片散落農地與沿岸，及台南烏山頭水庫中設置浮力式光電板，都引起社會高度關注。 立法院14日召開院會，民眾黨團提案《環境影響評估法》、《發展觀光條例》及《地質法》修正案，擴大並加嚴地面型及水面型光電增設規範，未來凡位於國家公園、民生工業用水庫、重要濕地、埤塘等「高敏感度區域」設置光電案場，一律得進行環評，且只要裝置容量達1萬瓩(10MW)以上，或累積開發面積逾5公頃，即須依法啟動環評程序，並禁止以切割案場方式規避審查。不過，條文規範「屋頂型光電及設置面積100平方公尺以下小型自用光電」可排除。 民眾黨團總召黃國昌在朝野協商中指出，過去光電板設置因採子法管理，出現「名存實亡」的狀況，制度多年未補漏洞，造成多處爆發光電設置爭議，因此民眾黨團特別將敏感水域與山坡地全面納入母法，欲設置光電設施都必須經過環境評估。他說：『(原音) 但是我要強調，按照我們之前環境部辦法，是不需要環評的，這個要講清楚，這樣子國人才知道我們到底現在在幹嘛。我們沒有吃飽撐著要修法，我當初在衛環委員會質詢，我想彭部長 (彭啓明)應該記憶深刻，我已經跟他說了，那立法者該做的事就要做。』 民進黨團幹事長鍾佳濱在協商時表示，濕地、埤塘、滯洪池、水庫與魚塭池等水域具有不同功能與生態條件，不能以單一門檻限制設置標準。他建議修法應「母法定類別、設置標準於子法訂定」。鍾佳濱說：『(原音)我剛剛講的是，母法定出類別，但認定標準、環境部的執法要針對這5種類別分別訂定。剛剛可能黃總召(黃國昌)有些誤會，我們把水面型分成5個水域空間型別後，這在母法裡面通通納入，但是至於設定標準在執法中，依其他對環境影響的大小，分別規定它的面積跟瓦數。』 環境部次長沈志修表示，第5條原本列舉的環評項目及其細部認定標準多年來都透過子法調整，從1995年至今已修正16次，主要因應環境變化、保持彈性。他提醒，若將相關項目全部寫入母法，未來每次修正都須送立法院，反而可能降低調整速度，他建議各界關心項目都可在子法的認定標準中完善規範。 不過，因朝野協商未果，立法院最終在藍白人數優勢下三讀通過民眾黨團版本。