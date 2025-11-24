光電三法修正 彭啓明：台灣成世界最嚴標準 影響光電發展

立法院日前三讀通過「光電三法」修正案，大幅加嚴光電環評標準。環境部長彭啓明今天(24日)在立法院衛環委員會備詢時表示，他認同光電環評應加嚴，但應經過科學討論與公眾參與。他並指出，修法後，台灣成為世界最嚴標準，未來的光電發展可能會受到很大的影響。

近年來，光電開發引發諸多爭議，立法院日前三讀通過「光電三法」修正案，加嚴規範太陽能設置，並將水面型光電納入環評審查，未來山坡地與水面型光電開發的裝置容量若達10MW以上、面積5公頃以上，需經過環評；一般型光電則加嚴至40MW以上、面積40公頃以上需環評。修法也首次劃設光電禁建區，包括國家級風景區、地質遺跡及山崩與地滑地質敏感區均禁設地面型或水面型光電，但未達100平方公尺及屋頂型自發自用不在此限。

國民黨立委陳菁徽24日在立法院衛環委員會質詢時問環境部長彭啓明對於修法的看法。彭啓明表示，他認同光電開發加嚴，但對於設定的環評門檻未經科學討論或公眾參與感到遺憾，而這項修法也讓台灣的光電開發環評標準變成全世界最嚴格。他說：『(原音)但是我覺得很可惜的是說，黃國昌委員提那個案子的時候，在大院質詢我的時候，他覺得那個量可以來討論；可是我們所有的子法在規劃空間的時候，原來那個都在子法訂的，其實那個子法原本有公聽的機會，各界都可以來參與，現在只有一方能夠決定就決定了，所以沒有公眾的參與。』

陳菁徽則指出，由於環境部訂定子法時程拖延，因此，立法院才直接修正母法，並增加環評相關量能與預算，希望環境部能好好把關。

至於行政院是否會提出覆議，彭啓明說他尊重行政院的最後決定。

彭啓明在會前受訪時則表示，「光電三法」通過後，太陽光電發展可能會受到很大的影響，環境部正在關注相關影響，也相信經濟部會再加強溝通。(編輯：宋皖媛)