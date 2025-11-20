光電三法有漏洞 7環團促修法

立法院日前三讀通過《環境影響評估法》、《地質法》與《發展觀光條例》修正案，加嚴光電板建置及環評標準，但環團20日指出，修法後國家公園反而成為唯一免環評的區域，而即便修法要求水面及山坡地地面型光電板5公頃以上需環評，但業者仍可透過地號分割，無論多大面積都可免環評，呼籲立委盡速修法補漏洞。

立法院上周三讀通過民眾黨團所提光電三法《環評法》、《發展觀光條例》、《地質法》修正案，未來位於地質敏感區、5公頃以上山坡地面型光電、5公頃以上水面型光電，以及設置40公頃以上的光電，都需經環評把關。

廣告 廣告

台灣森林城市協會、苗栗縣環境保護協會等7個環團昨到立法院周邊舉辦記者會，強調本次修法仍有無法終結光電亂象的未盡之處，前述面積限制恐形同虛設，導致毀山種電、水庫、一般溼地與農地的光電開發依然可迴避環評。

台灣森林城市協會理事長莊傑任指出，爭議最大的水庫及潮間帶光電，考量到火災產生的汙染風險以及風災產生的廢棄物清理問題、生態景觀衝擊，應該直接禁建。

他也強調，修法前，光電板若設在國家公園1至2公頃以上面積應環評，修法後卻變成無論面積多大都不用環評，導致國家公園成為本次修法當中唯一環評解禁的區域，呼籲立委盡速修法改善。

莊傑任提醒，水面型光電板原本不用環評，本次修法要求5公頃以上需環評，看似加嚴，但因地號相隔20公尺以上面積就可不併入計算，只要善用地號分割，多大面積都能免環評，形成法律漏洞，盼直接規範無條件環評，或限制單一水域不得分割，以杜絕弊端。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠也說，地面型光電5公頃以上需環評是好方向，但仍有漏洞，只要地號分割、間隔20公尺就能讓大規模案場輕易規避環評，山坡地開發亂象恐未解，應要求間隔500公尺以上才能不併入計算。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰說，根據修法，一般農地要40公頃以上才需環評，也允許分割迴避環評，農地面臨威脅仍大，一般農地仍有其產值，不應被粗暴掠奪。