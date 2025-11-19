光電三法過嚴將修正？ 經長龔明鑫：打擊非法保障合

太陽能發電已成輿論戰，業者擔憂政策氣氛丕變。（翻攝自pixabay）

台灣過去啟動能源轉型，光電開發案除非位於國家重要濕地，大多不用經過環評審查，出現不少爭議與弊案，但新的光電三法反被認為過度嚴苛，有業者擔憂太陽能產業「基本滅了」。經濟部長龔明鑫表示，要打擊非法、保障合法的業者，是否提出修正案還要再評估。

立法院11月14日三讀通過光電三法，包括《環評法》《發展觀光條例》與《地質法》3項修正案，其中要求山坡地與水面型的光電開發，裝置容量1萬瓩、面積5公頃以上需環評，一般開發則提高至4萬瓩、40公頃以上需環評。

消息一出，有大型業者跟本刊提到，這次立法值得討論，因為這樣太陽能產業「基本滅了」。甚至出現一派環團認為，直接在母法訂得鉅細靡遺，若大大小小的光電案都要做環評，會讓發展寸步難行。

有立委擔憂新法打擊綠電發展，今（19）日在立法院經濟委員會報告時，希望政府提出修正版本。

龔明鑫提到，的確覺得蠻遺憾的，因為經濟部原本願意用國民黨的提案來做協商的基礎，但沒有被接受，最後通過民眾黨的版本「我們認為是過度嚴格。」

龔明鑫表示，我們是要打擊非法、來保障合法的業者，是否提出修正案，還要再評估看看。

