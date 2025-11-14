「光電三法」三讀通過民眾黨版 地質敏感區設光電板需環評

國民黨立委陳菁徽表示，「台灣最脆弱的地質敏感區終於有了法律的保護，把失序的光電擋在安全區之外。」

民眾黨立委黃國昌則說，「已經到處被破壞的台灣家園，我們讓他暫時停下腳步，絕對不支持破壞生活環境的再生能源。」

民進黨立委陳培瑜表示，「各國都在提醒請大家用綠能加儲能的方法，進行防災型微電網，而今日民眾黨跟國民黨的修法，恰恰有可能破壞了這個的可能性。」

此次光電三法修法，加嚴規範太陽能板等設置，太陽光電產業7大公協會則發表聯合聲明，共同呼籲再生能源政策攸關國家競爭力、能源安全與台灣長期發展，應採公開透明、程序完備的討論機制，在修法前應先召開公開、公正的公聽會，經過各方充分討論後再行進入立法程序。