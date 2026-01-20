光電亂象誰來把關？太陽光電暨儲能品質安全協會高雄喬遷 宣示「拒絕回扣、守護品質」

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 為強化台灣太陽光電與儲能產業的品質安全把關機制，中華民國太陽光電暨儲能品質安全協會於1月20日上午10時，假高雄市鼓山區中華一路223號5樓，盛大舉行喬遷開幕茶會，象徵協會邁入全新發展階段。同時，全球健康報社亦攜手產官學聯盟進駐設立辦事處與媒體新聞採訪中心，展現跨界合作的新能量。

開幕茶會前特別舉辦小型記者會，吸引多位市議員、媒體記者，以及來自各界的企業負責人與董事長到場祝賀，現場氣氛熱絡，顯見產業對於光電品質與制度健全的高度關注。

▲協會理事長林志欣致詞。（圖／記者范家豪）

協會理事長林志欣致詞時表示，首先感謝長期支持協會的產官學研與業界夥伴，讓協會得以在關鍵時刻凝聚更多新力量，共同見證重要的里程碑。他指出，協會成立的核心宗旨，在於提升太陽光電與儲能系統的品質、安全與專業標準，為台灣能源轉型建立更穩健的基礎。

針對近年來國內光電設置亂象頻傳，林志欣也直言不諱地指出，問題的根源往往來自於不透明的抽取傭金與回扣文化，不僅影響工程品質，更傷害整體產業形象。他強調，唯有杜絕不當利益結構，回歸專業與制度，才能真正守住能源安全與民眾權益。

協會未來將持續扮演產業監督與技術輔導角色，結合政府政策、學界研究與媒體監督力量，推動更透明、更安全、更值得信賴的太陽光電與儲能產業環境，為台灣綠能發展注入長遠而穩定的動能。