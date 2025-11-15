光電加嚴環評 6環團聯合聲明反對！林士峰傻眼：直接不演了

立法院會14日經表決三讀通過環評法部分條文，光電環評加嚴，6環團聯名反對，稱此次修法恐導致光電發展全面停滯。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，直接不演了，環團直接聯合聲明反對。

藥師林士峰今(15日)在臉書粉專質疑表示，這幾年這些光電廠、風電廠太肥了，突然要環評才能設立。直接不演了，環團直接聯合聲明反對；台灣在民進黨治理之下，環團都不環團了。

網友紛紛表示，「環團反對環評？！」、「在民退黨的操作下，任何事情都不意外」、「環團反對環評！真的是世界奇觀，民進黨執政下什麼事情都可能發生」、「環評不好嗎？嚴謹一點不好嗎？若是這種反邏輯，這叫人如何相信未來任何環評結果有沒有其他政治性考量？」、「這次不演了」、「環團...不是該名副其實嗎？真的不演囉」、「環評加嚴，環團反對？這種團體不是要求高規格環保才對，世界奇觀」、「所以，以前都在演？」、「那以前被環評搞得罰大錢與關廠、遷廠的要跟誰申訴？」、「環團反對環評，跟公司資安反對架防火牆一樣意思」、「我們的環團是在哪個多元宇宙啊！」

也有網友表示，「真的挺好笑的，環團欸」、「水很深吶」、「環團現形了」、「有環評才可以請環保專家幫忙審查不是嗎？難道這些環團不是環保專家？」、「訴求為了環保才用光電，現在變成光電可以凌駕環評？」、「可悲的台灣人」。

