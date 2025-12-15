即時中心／林耿郁報導

日本各地太陽能光電設施陸續引發環境破壞爭議，造成砍伐森林，野生動物棲地破壞、土石流風險上升等問題。對此環境省研議，將擴大要求太陽能開發案必須環評，即使是中小型案場也須全面環評，最快可望於明（2026）年定案。

保護環境！NHK報導，日本政府本次加嚴光電設施的環評要求，內容為業者在進行大型建設前，必須事先調查、評估對自然環境、周邊居民生活的影響，並需聽取中央政府、地方自治體及居民意見，作為設置計畫修正的重要依據。

目前日本法規規定，輸出功率達4萬瓩以上的太陽能發電事業，或由中央政府認定「必要」的3萬瓩以上案件，才需要強制環評。

然而，近年來多起未達門檻的中小規模光電場，同樣被指砍伐森林、破壞生態，引發土石流風險，引起地方居民與專家高度關切。

環境省認為，僅以「規模」作為環評門檻，不足以因應實際風險，正研議擴大適用對象，要求更多太陽能開發案，在動工前提出環境保護計畫，以降低對自然環境與公共安全的衝擊。

環境省表示，未來將持續徵詢生態、地質與防災等領域專家意見，評估應將環評適用門檻下修至何種程度，相關政策方向預計最快於明年拍板定案。

原文出處：快新聞／光電場破壞山林！日環境省出手 擬全面加嚴環評標準

