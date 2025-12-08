光電場「上億工程款」回流！繳回1.2億不法所得 三地總裁鍾嘉村今起訴

記者洪正達／高雄報導

橋檢今起訴三地集團創辦人鍾嘉村。（圖／翻攝畫面）

三地集團創辦人鍾嘉村，被控透過旗下興櫃公司三地能源與開陽能源合資成立合豐能源後，再將光電案場工程發包給鍾掌控的尚發營造，再由尚發透過層層轉包將工程款項回流給鍾，直到被查獲時不法金額已達到3.5億元，已損害多家公司權益，雄檢8日偵結，依特別背信、證交法將鍾嘉村起訴，具體求刑18年。

檢調發現，鍾嘉村為了在獅子鄉、車城鄉開發光電案場，於是由旗下的的三地能源與開陽能源合資成立合豐能源，緊接著在2019年4月間，合豐能源向鍾嘉村租地，取得電業籌設許可後向開陽能源簽約統包合約，開陽則要以每瓦5000元的開發費支付給合豐能源。

但鍾嘉村為了要拿這筆開發費，於是和開陽能源董座蔡宗融合作，將開發費匯款到由鍾嘉村實際掌控的尚發營造公司，總計在這波操作中，合豐能源共損失1億9845萬元的開發費。



後來營建成本超出原本預估，因此鍾、蔡2人另找其他廠商施工，讓灌水後的工程款直接上漲到3億5700萬元，尚發公司在承包後又發給毅城營造施工；毅城接手後先回流2800萬元給鍾嘉村，再以1億7200萬元轉包給市應營造，餘額最後都流入鍾的手中，而開陽能源為了上市美化財報，將流向鍾嘉村手中的1億6800萬元紅利列在在建工程款。



雄檢則在掌握具體事證後，今年10月起開始收網行動，鍾嘉村一開始裁定2000萬元交保，蔡宗融部分則請回，雄檢抗告後撤銷發回，地院在審理後改裁定鍾嘉村收押禁見，蔡宗融200萬元交保，如今全案偵結，檢方依背信、證券交易法將鍾嘉村起訴，並具體求刑18年。

