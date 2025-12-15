光電夢變垃圾山？郭信良涉非法回填廢棄物 檢求刑3年半

前台南議長、現任無黨籍議員郭信良。翻攝郭信良臉書



橋檢偵辦台南光電弊案，查出前台南市議長郭信良涉嫌將原規劃為太陽能光電案場的土地，提供給營造廠商非法傾倒營建廢棄物，形同將農地變成大型「廢棄物掩埋場」；檢方今（12/15）偵查終結，依違反《廢棄物清理法》等罪，將郭信良與營造公司李姓負責人等共5人提起公訴，並具體向法院求刑郭男3年6月徒刑。

檢方指出，郭信良於2022年間計畫在台南市安南區城西段13筆土地開發太陽能光電案場，並指示其經營的昱峰公司，由李姓員工出面向王姓地主等人承租土地並完成簽約、公證；2024年間因台電饋線容量不足，始終無法取得電業籌設許可，案場未能動工，土地遭長期閒置。

同年，國家住都中心於安南區推動「和順安居社會住宅」新建工程，營造公司李姓負責人為節省將土方運往合法土資場的高額處理費，透過交情向郭信良詢問是否可利用該閒置土地回填，郭明知地下室開挖土方必然夾雜大量混凝土塊、磚塊等營建廢棄物，仍未依法申請許可即同意提供土地，藉此牟取不法利益。

檢方查出，自2024年8月20日至10月間，李男夥同徐哲斌、黃久泰、蔡政原等人，將和順社宅工地挖出的營建混合廢棄物，連續載運至城西段土地傾倒回填，數量高達約4萬9372立方公尺，嚴重破壞土地及生態環境。

期間，郭所屬公司員工多次發現回填土方中混有大量混凝土塊、塑膠管材等廢棄物，拍照回報後，郭不僅未加以制止，反而刪除相關影像，持續默許非法行為；另篩選出的約352立方公尺大型混凝土塊，還被另行非法運往台糖出租土地暫置，全程均未依法申報處理。

橋頭地檢署認定，郭信良未經許可提供土地堆置廢棄物，行為惡性重大，且犯後始終否認犯行、態度不佳，檢察官因此建請法院從重量刑，判處郭信良有期徒刑3年6個月。

