光電容量2024成長逾1成 去年慘遭「腰斬」
[NOWnews今日新聞] 2026年綠能發電量達到20%，關鍵在光電裝置容量能否達到20GW。據能源署統計，2025年10月光電裝置容量為15.1GW，但受成本、社會觀感與政策不確定性影響，2024年前10月光電仍有10.9%成長率，2025年同期僅剩5.7%，慘遭腰斬。
再者，立法院強勢通過《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》修正案，要求未來在環境敏感區、在山坡地及水面設置5公頃或裝置容量10MW以上光電，或規模達40公頃、容量40MW以上者，均須環評，預期衝擊95%的光電業者。
廠商對光電未來發展轉趨悲觀，須回顧光電產業如何「由熱轉冷」，以及「環評三法」的進一步衝擊。
弊案纏身、社會觀感差 光電去年成長不到6%
蔡英文政府上任後開始系統化推動光電建設，2018年一舉成為台灣第一大綠電來源。即便2020年至2023年遭遇疫情、俄烏戰爭等，每年仍可維持20%至30%的爆發性成長速度。
與此同時，光電頻繁爆發弊案及環保爭議不斷，如台南學甲88槍光電案、「小二甲」力暘光電案、苗栗竹森光電廠破壞石虎棲地等，讓社會觀感惡化。
數據顯示，2024年前10月光電仍有逾1成成長，但2025年同期僅剩5.7%，為統計以來首度跌至個位數。
好廠商、壞廠商一起扼殺 光電業：環評三法如「化療」
當光電已陷入低速成長，影響深遠的「環評三法」修法才正要展開。
2025年7月，丹娜絲颱風吹翻各地水面型光電板，讓社會對光電政策負面情緒一口氣爆發。環境部長彭啓明10月面對社會關切疑慮，提及要推動全世界從未見作法，將水面型光電納入環評審查。
長期反對民進黨能源轉型政策的立法院在野黨也藉著民意進一步提出修法，並在藍白強勢領銜下，11月通過修法版本，加嚴光電環評條件並限縮可開發範圍。
經濟部作為台灣能源政策主管機關當晚率先發難，修法後，未來每一件光電案至少需經歷1至2年的環評程序，形成合法業者、農漁村、出口廠商與淨零進程皆受衝擊的「四輸局面」。
2025年12月，七大太陽光電公協會與媒體餐敘上，太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘形容環評三法如「化療」，不論細胞好壞通通被消滅，產業要的應該是「精準治療」，法案恐怕扼殺產業發展，希望政府可以了解其殺傷力。
延伸閱讀：環評三法如「化療」好壞通殺 七大太陽光電公協會盼「精準治療」
面對光電逆境 能源署：全力推動「屋頂優先」
光電成長減緩，又遇上「環評三法」痛擊，經濟部是否還可以在今年達到光電20GW裝置容量，以及綠電發電占比20%目標？
經濟部能源署坦言，過去幾年光電推動確實面臨一定挑戰，分析光電迄今設置15.18GW，這中間有6成是屋頂型光電，為了達到20GW目標，將會朝向「屋頂優先、地面複合利用為主」，避開環境敏感區位。
舉例像今年推動光電汰舊換新機制，採用高效率模組，有效利用空間，擴增裝置容量，以及屋頂面積小於1000 平方公尺私有建築物，每kW獎勵3,000元等。
面對弊案橫生，經濟部已跨部會建立廉政平台及「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，從2021年到2025年已辦221案，羈押44人，起訴142人。
監察院指光電推動不力 監委：內政部有一定責任
另外，能源署也提到《再生能源發展條例》2023年已修法，要求一定規模以上的新建、增建、改建建築物須設置一定比率光電；內政部2025年12 月19 日公告子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」，應有助於屋頂型光電發展。
據公告，新建、增建建物、改建建築物達1000平方公尺以上，除了宗教、殯葬、危險物品類建築之外，每20平方公尺應設置1kW光電板。考量部分地區建物光照不足，未達建物所在地區基準，如台北每kW全年發電量543度、高雄625度，並具評定報告書者，可免設置。
但光電業者仍表達不滿，認為《再生能源發展條例》母法早在2023年5月就已經通過，迄今已經過2年半時間，早就錯過可以衝刺的時機，還一度傳出要分階段實施，不納入住宅及商辦，現在子法通過後，又把球丟給行政院宣布上路，不諒解內政部到底受到多少建商壓力？
監察院去年調查也指出，光電推動不如預期。參與調查的監委紀惠容受訪表示，當時報告聚焦在地面型光電推動狀況，認為台灣國土規劃一直以來都相當破碎，希望內政部國土署可以一次好好釐清，「因為做不出來，就變成好像是農業部跟環境部在那邊競爭」。
至於經濟部聚焦推動屋頂型光電，她認為，是個好的方向，「可以先走啊！」對於內政部子法花了將近2年半，她也語重心長地說，內政部營建署面對私人住宅、企業要釋出屋頂來興建光電板一定會面臨壓力；但若可以供應自身建物用電，那一定可以幫助節省用戶電費，並不一定是壞事。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
風光發威！經濟部：風電、光電8日至16日發電占全國發電量3至4成
環評三法如「化療」好壞通殺 七大太陽光電公協會盼「精準治療」
萊德光電-KY掛牌滿月股價飆漲3.59倍 遭處置、股價重挫逾9%
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 2 天前 ・ 72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 17
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 30
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 35
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 293
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 45
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 165
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 43
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 19
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 18 小時前 ・ 5
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 9
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 4
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2