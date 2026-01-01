光電容量2024成長逾1成 去年慘遭「腰斬」

▲受成本、社會觀感與政策不確定性影響，2024年前10月光電仍有10.9%成長率，2025年同期僅剩5.7%，慘遭腰斬。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 2026年綠能發電量達到20%，關鍵在光電裝置容量能否達到20GW。據能源署統計，2025年10月光電裝置容量為15.1GW，但受成本、社會觀感與政策不確定性影響，2024年前10月光電仍有10.9%成長率，2025年同期僅剩5.7%，慘遭腰斬。



再者，立法院強勢通過《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》修正案，要求未來在環境敏感區、在山坡地及水面設置5公頃或裝置容量10MW以上光電，或規模達40公頃、容量40MW以上者，均須環評，預期衝擊95%的光電業者。



廠商對光電未來發展轉趨悲觀，須回顧光電產業如何「由熱轉冷」，以及「環評三法」的進一步衝擊。



弊案纏身、社會觀感差 光電去年成長不到6%

蔡英文政府上任後開始系統化推動光電建設，2018年一舉成為台灣第一大綠電來源。即便2020年至2023年遭遇疫情、俄烏戰爭等，每年仍可維持20%至30%的爆發性成長速度。



與此同時，光電頻繁爆發弊案及環保爭議不斷，如台南學甲88槍光電案、「小二甲」力暘光電案、苗栗竹森光電廠破壞石虎棲地等，讓社會觀感惡化。



數據顯示，2024年前10月光電仍有逾1成成長，但2025年同期僅剩5.7%，為統計以來首度跌至個位數。





▲2024年前10月光電仍有10.9%成長率，2025年同期僅剩5.7%，慘遭腰斬。（資料來源：能源署 記者鍾泓良、Google NotebookLM製表）



好廠商、壞廠商一起扼殺 光電業：環評三法如「化療」

當光電已陷入低速成長，影響深遠的「環評三法」修法才正要展開。



2025年7月，丹娜絲颱風吹翻各地水面型光電板，讓社會對光電政策負面情緒一口氣爆發。環境部長彭啓明10月面對社會關切疑慮，提及要推動全世界從未見作法，將水面型光電納入環評審查。



長期反對民進黨能源轉型政策的立法院在野黨也藉著民意進一步提出修法，並在藍白強勢領銜下，11月通過修法版本，加嚴光電環評條件並限縮可開發範圍。



經濟部作為台灣能源政策主管機關當晚率先發難，修法後，未來每一件光電案至少需經歷1至2年的環評程序，形成合法業者、農漁村、出口廠商與淨零進程皆受衝擊的「四輸局面」。



2025年12月，七大太陽光電公協會與媒體餐敘上，太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘形容環評三法如「化療」，不論細胞好壞通通被消滅，產業要的應該是「精準治療」，法案恐怕扼殺產業發展，希望政府可以了解其殺傷力。



面對光電逆境 能源署：全力推動「屋頂優先」

光電成長減緩，又遇上「環評三法」痛擊，經濟部是否還可以在今年達到光電20GW裝置容量，以及綠電發電占比20%目標？



經濟部能源署坦言，過去幾年光電推動確實面臨一定挑戰，分析光電迄今設置15.18GW，這中間有6成是屋頂型光電，為了達到20GW目標，將會朝向「屋頂優先、地面複合利用為主」，避開環境敏感區位。



舉例像今年推動光電汰舊換新機制，採用高效率模組，有效利用空間，擴增裝置容量，以及屋頂面積小於1000 平方公尺私有建築物，每kW獎勵3,000元等。



面對弊案橫生，經濟部已跨部會建立廉政平台及「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，從2021年到2025年已辦221案，羈押44人，起訴142人。



監察院指光電推動不力 監委：內政部有一定責任



另外，能源署也提到《再生能源發展條例》2023年已修法，要求一定規模以上的新建、增建、改建建築物須設置一定比率光電；內政部2025年12 月19 日公告子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」，應有助於屋頂型光電發展。



據公告，新建、增建建物、改建建築物達1000平方公尺以上，除了宗教、殯葬、危險物品類建築之外，每20平方公尺應設置1kW光電板。考量部分地區建物光照不足，未達建物所在地區基準，如台北每kW全年發電量543度、高雄625度，並具評定報告書者，可免設置。



但光電業者仍表達不滿，認為《再生能源發展條例》母法早在2023年5月就已經通過，迄今已經過2年半時間，早就錯過可以衝刺的時機，還一度傳出要分階段實施，不納入住宅及商辦，現在子法通過後，又把球丟給行政院宣布上路，不諒解內政部到底受到多少建商壓力？



監察院去年調查也指出，光電推動不如預期。參與調查的監委紀惠容受訪表示，當時報告聚焦在地面型光電推動狀況，認為台灣國土規劃一直以來都相當破碎，希望內政部國土署可以一次好好釐清，「因為做不出來，就變成好像是農業部跟環境部在那邊競爭」。



至於經濟部聚焦推動屋頂型光電，她認為，是個好的方向，「可以先走啊！」對於內政部子法花了將近2年半，她也語重心長地說，內政部營建署面對私人住宅、企業要釋出屋頂來興建光電板一定會面臨壓力；但若可以供應自身建物用電，那一定可以幫助節省用戶電費，並不一定是壞事。

