光電弊案連環爆！張啓楷：經濟部怠惰失職、包庇黑金勢力

【警政時報 包克明／臺北報導】外媒《路透社》10月31日報導，台灣今年前八個月有高達87%的電力來自化石燃料，不僅創歷史新高，更遠高於亞洲平均62%與全球平均57%，使台灣成為亞洲主要經濟體中「化石燃料依賴度最高」的國家。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今(5)日痛批，這是政府能源轉型失敗的鐵證，讓台灣成為全球減碳「後段班」，但政府卻仍自誇「減碳有成」，簡直是自欺欺人。

非核家園變「高碳家園」 政策矛盾造成惡果

張啓楷在立法院經濟委員會質詢時指出，蔡政府高喊「非核家園」，卻在沒有完善替代能源的情況下貿然停掉可提供約17%無碳電力的核電機組，使台灣只能依賴火力撐場。原訂今年再生能源應達20%發電比例，實際卻僅達13～14%，導致火力發電反而暴增。他痛批，「政府用健康、環境與電價堆出神主牌，卻讓人民吸廢氣、繳高價電，這哪來的『非核家園』？」

光電黑金亂象橫行 居民被迫「與太陽爭地」

經濟部長龔明鑫應邀出席經濟委員會報告並備詢。(圖／張啓楷國會辦公室)

張啓楷進一步指出，《路透社》報導已明確指出台灣「多山且人口稠密，不適合發展大型再生能源場域」，但政府仍執意推動山區與海岸線的光電開發，導致弊案叢生、黑金滲透。

台灣淪減碳後段班、光電黑金叢生，張啓楷痛批經濟部成黑金門神！(圖／張啓楷國會辦公室)

他特別舉出台南北門區錦湖里案例，居民陳情光電場距離民宅過近、嚴重破壞景觀，更傳出有黑道介入恐嚇。張啓楷質疑：「光電案竟與88槍主嫌有關，居民求助無門，經濟部卻以『司法程序』為由拒絕提供資料，這是在包庇誰？」

公文追查遭拖延 經濟部被控「護航黑金」

張啓楷揭露，自七月起他多次以正式公文向經濟部索取北門區光電案相關資料，包括案場名稱、地號、環評紀錄、協調會紀錄及完工驗收文件等，這些皆屬行政程序，絕非商業機密。經濟部卻以「資料彙整中」拖延數月，甚至以「司法偵查不公開」為由拒絕提供。

張啓楷痛批：「行政調查與司法偵查是平行線，經濟部沒有理由拒絕提供資料。這種態度形同縱容黑金、怠惰失職，根本成了光電黑金門神！」

呼籲跨部會專案調查 重建行政透明

張啓楷指出，人民不該成為錯誤能源政策與黑金勾結的犧牲品。經濟部應立刻全面公開光電開發資料，清查違法圖利與黑道介入情形，重建行政透明與社會信任。他呼籲行政院成立跨部會專案小組徹查光電黑金案，「否則經濟部的形象再好，也會被這些黑金案一手毀掉。」

