光電弊案一審遭判4年10月！ 雲林縣議長黃凱：問心無愧將上訴
雲林縣議會議長黃凱涉及光電弊案，新北地院今（22）日一審宣判，判決書指出，黃凱於2020年擔任議員期間，涉嫌收受業者賄賂，判處有期徒刑4年10月，並褫奪公權3年。
對於一審判決結果，黃凱發聲明表示，尊重司法制度與法院判決，但對判決內容感到遺憾與不平，認為仍有許多事實與法律觀點有待釐清。他強調，自己問心無愧，並將與律師討論提起上訴，捍衛自身清白。
※未經判決確定者，應推定為無罪
責任編輯／網路中心
