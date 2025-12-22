光電弊案 雲縣議長判4年10月

雲林縣議會議長黃凱光電收賄案，一審判4年10月，黃凱表示會上訴捍衛清白。（張朝欣攝）

雲林縣議會無黨籍議長黃凱被控利用職權收受綠能業者千萬元賄款，協助順利取得電業執照，並以人頭公司、購買BMW及LEXUS名車等方式規避查緝，被依《貪汙治罪條例》起訴。新北地院22日依不違背職務收受賄賂罪判處4年10月徒刑，褫奪公權3年，並沒收犯罪所得1480萬元，雲林縣建設處長李俊興則依洩密罪判處8月徒刑。全案可上訴。

雲林縣政府民政處表示，依《地方制度法》第79條規定，民意代表、議員犯貪汙罪，須判決確定後才會停職、解職。倘若當事人及檢察官在一審判決後20天內均未提起上訴，則屬判決確定，收到判決書後由內政部依規定予以解職。黃凱表示，會上訴捍衛清白。

檢方起訴，黃凱身為地方重要民意代表，本應堅守清廉，促進地方政府透明運作，卻利用職權牟取私利，嚴重破壞公眾信任，並指李俊興作為政府官員，不僅洩漏政府機密，還協助光電業者非法牟利，且犯後說詞避重就輕。

合議庭審理發現，綠能公司國金、睿日在民國109年分別向雲林縣政府遞交申請設置太陽光電發電站的申請文件，劉姓總經理、賴姓總經理等人為讓公司順利取得電業執照，由李姓經理出面行賄黃凱，雙方約定以5900萬元作為對價，並以「給付服務費」為理由，把賄款匯入黃凱親人成立的人頭公司帳戶，換取協助排除政府阻礙、地方陳抗等。

合議庭指出，黃凱明知擔任議員不得運用職務或身分地位影響力，在議場外就國金、睿日公司申請案對行政機關請託或關說，仍透過李俊興關心執照申請進度，並向李索取機密資訊，又多次帶著劉姓總經理、賴姓總經理等人前往縣府拜會李，更親自帶著賴姓總經理到縣府建設處補件，讓2間綠能公司順利於台西地區取得縣府核發同意函，李因而涉犯洩密罪。

合議庭審酌黃明知當議員不得利用職務關說、收賄，仍收受賄賂，考量其偵查時繳回全部犯罪所得，並在偵訊與審理期間坦承犯行，依不違背職務收受賄賂罪判處4年10月徒刑，褫奪公權3年，沒收犯罪所得1480萬元。

另考量李俊興身為建設處長，擔任公職多年，應知悉不能洩露祕密，卻未能謹守分際，將經手應祕密資訊洩露給黃凱及業者，依洩密罪判處8月徒刑。