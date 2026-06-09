光電新制將上路 內政部：對建案成本影響微乎其微

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（中央社記者高華謙台北9日電）大型新建物強制設置屋頂光電政策8月1日起上路。內政部今天說，據估算，以建築面積1000平方公尺新建築物估算，應設置50瓩系統，約不到新台幣200萬元，且設置成本僅需約12年即可回本，對建案成本影響微乎其微。

「建築物設置太陽光電發電設備標準」新制將在8月1日上路，規範新建、增建等建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上；或建物改建時變更屋頂面積達1000平方公尺以上，應設置太陽光電發電設備。另排除宗教殯葬類、危險物品類、經認定不宜設置、受光條件不足等4類建築。

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針對聯合報今天報導「屋頂強制設置光電配套不足」。內政部國土署透過新聞稿回應，為落實國家「2050淨零排碳與綠色成長」目標，已攜手經濟部循序漸進推動屋頂光電政策，且在「結構安全」、「消防風險」與「設備維護」等3大面向都已有相應措施。

國土署表示，在結構安全部分，光電設施須符合經濟部訂定標準，包括光電模組須通過5400帕斯卡壓力測試，具備抗17級強風能力，且須通過動態風壓測試以確保結構穩定。同時考量地震、颱風影響，已明確規範電路設計須具備「獨立運作」功能，當災害導致外部電網中斷時，建築物自身仍具備獨立供電功能。

國土署說，消防署也訂定「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」，並納入「消防人員救災安全手冊」，明確告知第一線人員搶救策略，以保障救災安全。

國土署指出，立法院在2023年修正「再生能源發展條例」，要求經濟部與內政部就新建、增建或改建達一定規模的建築物屋頂應設置太陽光電發電設備。內政部旋即依授權訂定「新建建築物設置太陽光電發電設備標準」，並邀建築師公會、光電公會、不動產開發業、工研院等團體相關單位研商。

針對民眾關心設置成本，國土署表示，據經濟部及建研所估算，太陽光電建置費用每瓩約3.8萬餘元，以建築面積1000平方公尺新建築物估算，應設置50瓩系統，約不到200萬元，且屬法定設施，建商應在申請建照時就納入規劃，設置成本僅需約12年即可回本，對建案成本影響微乎其微。

國土署指出，內政部與經濟部後續也會就建築與消防規範、太陽光電產業鏈管理、設備國家標準及全國能源政策等，持續滾動式檢討及提出精進措施。（編輯：林興盟）1150609