光電明年達標 七大公協會批奢望

七大太陽光電公協會22日在年終餐會指，明年光電政策要達20GW目標已是奢望。圖左一為太陽光電系統公會副理事長許俊吉、左三為太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘。（王玉樹攝）

行政院副院長鄭麗君日前公開說，太陽光電案源都已掌握，2026年可達到20GW政府目標。對此七大太陽光電公協會22日舉行年終餐會，直說今年光電建置量恐創歷年新低，明年要達標已是奢望。一位光電協會理事長私下就批，鄭麗君應該沒搞清楚狀況，作為政策負責人，這樣發言很不責任。

太陽光電產業永續發展協會理事長沈尚弘強調，當綠電供給增長停滯，台灣企業在國際市場競爭力將首當其衝。他喊話政府能落實「漁電並重」，建立更具效率的審查規範，並統一行政標準，找回投資者信心。

政府設定2025年太陽光電建置容量要達20GW，後來延到2026年，但是今年快結束了仍僅15.2GW。太陽光電系統公會副理事長許俊吉指出，光電裝置量逐年下降，明年達標還要有4.8GW，在大型案件不能馬上啟動下，現行制度難以支撐政策目標。

2025年太陽光電截至10月底，單一年度併網量僅0.9GW，全年恐將創下新低，七大光電公協會指出，明年要達政策目標已是奢望。

許俊吉表示，從2018年一直到2025年，光電累計受理9.5萬件、80.5GW裝置容量，到今年12月實際完工併聯發電卻僅15.2GW，僅有1成9。其餘不是還未完工就是審查中，等於8成以上未發電。

沈尚弘憂心說，《環評三法》修正案從嚴審查，有如「化療法案」，殺死所有的好細胞，使產業發展舉步維艱，甚至已有外資陸續啟動千億元撤資計畫。

綠能暨永續發展聯盟光電委員會主席林恬宇強調，當前產業正面臨土地取得困局、流程冗長、電網承載力不足及儲能布建遲滯等多重障礙。呼籲政府應推動綠電專區配置與政策落地，推動建築整合型光電（BIPV）、儲能與智慧系統整合。