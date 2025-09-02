光電板回收難？光電板有毒嗎？光電板會污染？光電板爭議懶人包

光電板 回收問題，再度浮上檯面。7月初，丹娜絲颱風襲台，帶來強風驟雨之外，也導致光電板嚴重毀損，至今尚未清理完成。 環境部長彭啟明8月底喊話 ，業者若再不處理，政府就接手、強令業者退場。對此，媒體人趙少康直言，日本利用太陽能發電僅13年就碰上光電板回收難題，打臉民進黨「綠能無敵」的大內宣，一番言論引發關注。究竟光電板在台灣為何起爭議？日本光電板遇到什麼困境？光電板有毒嗎？光電板會污染？關於光電板最常被網友搜尋的問題，Yahoo新聞編輯室帶您一次了解。

光電板回收議題，在台灣本就因為災後至今還未清理完畢引發爭議，隨著日本也傳出光電板回收困境，再度激起各界關注。（示意圖／Getty Images）

光電板是什麼？光電板台灣一年發電量多少？

所謂的光電板，就是大家熟知的太陽能板，是一種透過太陽能將陽光轉換為電能的裝置。 台電月刊說明 ，光電板由多層組成，頂層通常以鋼化玻璃製成，可保護太陽能電池，同時允許陽光透過；第二層為封裝層，主要是為了固定太陽能電池，每一層由多個太陽能電池製成，並排列成格子狀，以產生最大效益。

而太陽能電池一般是由矽等半導體材料製成，當陽光照射時，光子會影響太陽能電池表面，將能量轉移給電池中的電子，電子轉趨活躍並脫離原子鍵，當自由電子流過半導體材料時便會產生電流。白話來說，光電板是吸收陽光，轉換成直流電，再經過變流器轉換為交流電，儲存於蓄電池備用，或是與區域電網併聯使用。

讀者朋友或許想問，光電板台灣一年發電量多少？以經濟部能源署提供「 能源統計月報 」的數據來看，去（2024）年台灣總發電量為289,173百萬度（GWh），抽蓄水力占3,075百萬度（占比1.1%）、火力占240,001百萬度（占比83%）、核能占12,180百萬度（占比4.2％）、再生能源占33,917百萬度（占比11.7%）；而光電板屬於再生能源其中一個項目，去年的發電量為15,296百萬度，占全國總發電量的5.3%。

光電板在台灣為何起爭議？

丹娜絲颱風7月初橫掃台灣，加上低壓帶、西南風的影響，台灣中南部多處淹水、停電，就連光電板也嚴重受損，包含屏東縣佳冬鄉外海的光電設備，以及嘉義縣布袋鎮新塭、義竹東後寮滯洪池等處，全台共33座光電案場受損，約13.5萬片光電板被狂風吹得支離破碎，隨即引發民眾對於光電板有毒、污染環境等疑慮。

時至今日，將近兩個月過去，有32座案場已清理完畢，但泰商元昱太陽光電股份有限公司位於嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池的案場，仍有約3.5萬片廢棄光電板堆置未清。 環境部長彭啟明8月29日表示 ，嘉義縣環保局已審核廠商的清除計畫書，同意在9月5日以前完成清除；廠商若再逾期，環境部將開罰600萬元，並由政府接手代位清除，之後會向業者全面求償。由於光電板清除效率低落，民眾不免憂心生活環境是否被污染，當局也因此飽受各界批評，讓光電板回收問題再度掀起討論。

光電板回收搞不定？日本也面臨困境

值得注意的是，光電板回收問題不只發生在台灣，日本也深陷類似的困境之中。 根據日本《共同社》報導 ，日本自2012年起，便積極推動太陽能發電設施，但光電板壽命一般只有20到30年，按照推估，2030年代後半，將迎來第一波光電板報廢潮；2040年代初期可能達到高峰，每年光電板廢棄量恐飆升至50萬噸。

關於光電板回收，起初傳出日本政府原本傾向比照家電制度，由製造商或進口商承擔費用；但因日本現行實際規定汽車和家電回收的主要責任方為「持有者」，如果只有光電板採例外處理，恐缺乏法理依據，所以日本各部會目前尚未達成共識，還在研擬其他替代方案中。對此， 日本環境大臣淺尾慶一郎坦承 ，法律見解存有分歧，現階段只能先召開專家會議，研議是否強制大型發電業者（如Mega Solar）定期申報回收進度，並計畫在明年國會提出修正草案。換句話說，日本光電板回收能否真正推動，前景仍舊不明。

光電板誰回收喬不攏的消息曝光後，震驚日本社會。有日本民眾擔憂，要是光電板回收沒有強制規範，未來可能出現隨意丟棄的情況；也有人驚呼光電板竟有使用年限，質疑政府推廣綠能卻忽略後端處理。再對照丹娜絲颱風後，台灣出現部分廢棄光電板違規堆置農地的問題，有網友嘲諷，「（光電板被亂丟街頭的）結局已在台灣看到」。 媒體人趙少康也發文質疑 ，「沒人反對綠電，可以充分利用綠能發電當然是好事，但是日本現在的光電板回收難題提醒大家，光電板是有壽命的，不可能永久使用。反核人士質疑核廢料無法處理，那光電廢料要怎麼處理？」

光電板有毒嗎？光電板會污染？

除了光電板回收怎麼解成為熱議話題，不少網友也擔心，光電板是否有毒？會不會對環境造成污染？ MyGoPen實際訪問專家 ，前弘光科技大學環境與安全衛生工程系副教授段柔勇表示，光電板基本上是固體，內部沒有液體，不可能因天災損壞就溶出有毒液體；除非長期浸泡，才會有微量的銅等金屬離子釋放，但釋放量也非常低。 能源署亦曾解釋 ，光電板主要材料為無毒的矽，不會溶解或滲出液體，不會污染土地或水源，發電過程也不會產生任何廢氣、廢水、輻射，是對環境友善的發電方式。

不過 環境部坦言 ，太陽能板不是「免污染」的綠色標章，若未妥善清除、處理，導致流入土壤或水體，恐引發長期污染的疑慮；因此無論是家戶自行安裝，或者產業案場，一旦光電板發生災損，都應該按照規定通報、清運和申報。違規者，可依 廢棄物清理法第52條 ，處新台幣6000元以上、300萬元以下罰鍰；經限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰。致人於死者、致重傷者、致危害人體健康導致疾病者，根據 廢棄物清理法第45條第1項 ，還會面臨徒刑得併科罰金的處分。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

