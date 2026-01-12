光電案收賄近5百萬 彰化永靖鄉前鄉長詹木根遭彈劾

圖為監察院。 圖：張良一／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 彰化縣永靖鄉前鄉長詹木根，涉利用辦理標租案之機會，勾串光電開發商，並指示鄉公所前主任秘書林惠君，洩漏標租案重要資訊，以使其屬意之廠商取得標案，因而獲得不法利益497萬800元，嚴重敗壞官箴，監察院通過浦忠成、蔡崇義委員所提彈劾案



監院指出，詹木根利用辦理「彰化縣永靖鄉垃圾車停車場及鄉立棒球場停車場設置太陽能光電系統標租案」及「110年彰化縣永靖鄉公所公有公用不動產土地及屋頂空間設置太陽光電發電系統公開標租案」機會，透過光電開發商（即中間人）向得標廠商收取賄款新臺幣497萬800元。永靖鄉公所主任秘書林惠君雖知上述2標租案應依政府採購法辦理，仍依詹木根違法指示辦理，詹木根及林惠君違法失職事證明確，嚴重敗壞官箴，損害政府信譽及公務人員廉潔形象，核有重大違失。監察院於115年1月6日審查通過監察委員浦忠成、蔡崇義提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，詹木根藉由「永靖清潔隊暨棒球場案」標租，指示林惠君要求標租案承辦人配合光電開發商辦理本標租案之出租標的先期評估作業、將開發商所提供之招標及契約等資料，納入永靖鄉公所招標及其後簽約文件。詹木根並指示林惠君將其指定的標租案回饋項目告知開發商，以使與開發商配合之廠商順利得標後，再藉由開發商向得標廠商索得賄款306萬6,000元。

詹木根再藉由永靖鄉公所辦理「永靖屋頂等三案」標租，亦指示林惠君要求標租案承辦人配合開發商辦理本標租案之出租標的先期評估作業、將開發商所提供之招標及契約等資料，納入永靖鄉公所招標及其後簽約文件，被彈劾人詹木根再指示被林惠君將其指定的標租案回饋項目告知開發商，以使與開發商配合之廠商順利得標後，再次藉由開發商向得標廠商索得賄款190萬4,800元。

彈劾文表示，詹木根及林惠君行為時分別身為鄉長及鄉公所主任秘書，卻未依法行政，不法圖利自身或他人。他們作為除觸犯刑法、貪污治罪條例、採購法等規定而經檢察官起訴追究刑事責任外，另就行政違失責任上，已違反公務員服務法等規定，敗壞法紀及損害政府廉潔形象，違失情節重大，為整飭公務紀律，及落實「刑懲併行」之懲戒法制，依憲法第97條第2項及監察法第6條規定提案彈劾，移送懲戒法院審理，依法懲戒。

