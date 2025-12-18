光電業者違法在北海道農地設樁 官方下令移除

（中央社東京18日綜合外電報導）一間有加拿大資金的光電業者計劃在日本北海道三笠市達布山附近的農地，打造大規模太陽能發電廠，但近期被北海道政府與三笠市府認定違法打樁。官方已在昨天口頭要求業者移除。

「讀賣新聞」今天報導，這座光電廠預定地的周邊是當地種植葡萄的重鎮，園內許多葡萄為釀酒所用。當地居民、農家、釀酒廠則擔憂這座光電廠帶來的影響。

這間光電業者為加拿大資金在日本東京都註冊的法人。根據這間公司提供給周遭居民的文件顯示，預定地占地約80萬平方公尺，其中包含三笠市川內地區的農地等區域。而公司計劃於2026年5月到2028年7月施工，且已於今年稍早簽約取得附近農場所擁有的土地。

根據北海道政府與三笠市政府指出，在農地設置工作物的話，依農地法必須取得土地轉用的許可。加上這個區域被市府指定為「農業振興地區」，依據農業振興地區整備法，這個情況也必須獲得市府同意。

然而，附近居民今年11月下旬發現不明的樁。經過北海道政府與市府調查後，查明是光電業者為了建造太陽能發電廠時調查地基所用的物品，同時也不是為了農業用所暫時設置的樁。而業者並未申請轉用農地的許可，這些樁被北海道政府與市府認定為「違法的工作物」。

業者當初向附近居民等人說明，「會在9月與10月調查地基，但不會打樁」，但現場至少5處出現樁，而每處都有數根樁。

北海道政府昨天已經透過電話，向業者祭出行政指導，近期將與市府合作，透過正式文件下達指導。

相關人士透露，業者面對官方的調查時解釋，「不認為屬於違法」，並說明「近期將拔除可能區域（的樁）」。不過，業者並未回應讀賣新聞的採訪。

附近居民等人表示，「這邊之前有違反農地保全原則的前例」、「大規模整地與設置太陽能板，將破壞丘陵地與葡萄園的景觀」，已於11月4日向市長提交陳情書。

另有居民認為，「在未告知附近居民的情況下，就開始作業，實在不合理。希望北海道與市政府能妥善因應。」（編譯：楊惟敬）1141218