光電業者遭勒索 嘉檢起訴村長等5人

（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義縣1處光電工程2023年遭民眾利用抗爭並假借協調勒索，業者當時還曾找前南市區漁會理事長林士傑協調，在交付新台幣400萬元後工程才順利進行；嘉檢起訴蕭姓村長等5人。

林士傑2024年7月8日清晨在台南市南區住家門口遭槍殺，槍手犯案後逃亡。

據台灣嘉義地方檢察署起訴書，嘉義東石鄉三家村總經費1.2億元室內型漁電共生太陽光電系統工程，2023年10月動工，王姓、蔡姓與張簡姓等男子及當地蕭姓村長2度前往工地，抱怨工程影響漁塭養殖戶，質疑施工前未先與地方溝通。

嘉檢表示，蕭姓村長等4人及柯姓養殖戶同年12月與村民到工地抗議，包圍工地怪手、機具，張簡姓男子還出言恐嚇，其他抗議民眾作勢毆打施工人員，造成工程停工。

嘉檢說，蕭姓村長後續主動聯繫得標工程業者牽線協調，張簡姓男子提出是否編列工程金額5%到6%回饋金，如果不支付，工程就無法進行，並稱可居中協調，讓工程順利進行。

嘉檢表示，業者未同意支付款項換取繼續施工，蔡姓男子等製作陳情書，由蕭姓村長、村民簽名後，向公所陳情，投訴工程違法施工，並在工地周邊懸掛白布條抗議，讓工程屢次遭抗爭而延宕。

嘉檢說，承包工程的吳姓業者尋求熟識的林士傑協調，林士傑找上當地地方人士沈姓男子一起協商，雙方同意交付400萬元回饋金，2024年1月業者在沈姓男子住處分別交付300萬元及100萬元給王姓男子，工程未再遭受任何抗爭而順利進行。

嘉檢表示，王姓男子將400萬元交給張簡姓男子，其中45萬元由村長以工程業者名義捐贈當地宮廟及發展協會，蕭姓村長、柯姓男子及蔡姓男子分得15萬元、20萬元及40萬元；全案經檢舉偵辦，去年6月搜索，並傳喚張簡姓男子、王姓男子等多人到案。

嘉檢說，經查蕭姓村長等非利用村長權勢、地位或其他優勢，使施工業者交付回饋金，村長等5人行為應不符貪污治罪條例構成要件，全案偵結，依恐嚇取財罪嫌起訴。（編輯：李明宗）1150106