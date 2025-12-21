光電汰舊換新 經濟部推2優惠

經濟部明年啟動太陽光電汰舊換新措施，並祭出兩項優惠措施，以加速光電建置。本報資料照片

為加速光電建置，經濟部明年起啟動太陽光電汰舊換新措施，鼓勵運轉十年以上案場汰舊換新採用高效率模組，增加裝置容量。經濟部祭出兩項優惠，一是可享屋頂型建置光電板補助；二方面仍享有躉購費率的優惠；此外，屋頂型汰舊換新不必環評。經濟部推估，這一波約有再增五百ＭＷ（百萬瓦）裝置容量。

經濟部說，太陽光電模組隨技術發展，發電效率明顯提升，以二○一○年模組效率與現行技術相比，效率已提升百分之五十以上，考量成本及發電量增加，經評估運轉十年以上案場較具有汰舊換新效益。

廣告 廣告

躉購費率仍是推動光電汰舊換新最大誘因。經濟部已經預告，明年光電躉購費率仍然維持今年水準。換言之，屋頂型光電依規模大小，明年每度躉購費率維持三點六至五點六元。此外，汰舊換新後，原本已簽定躉購容量可適用原先早期較高費率，新增加容量才適用新的躉購費率。

能源署官員舉例，屋頂型舊案場原來只能裝設一百ｋＷ光電板，第十一年汰舊換新後增至一五○ｋＷ（千瓦），其中一百ｋＷ在剩下十年可沿用較高的舊費率，僅新增五十ｋＷ部分適用新費率。

能源署初步盤點，全台運轉逾十年屋頂型約八百ＭＷ既有案場具投資效益，若上述皆汰舊換新，估將增加五百ＭＷ。

第二，官員表示，屋頂型汰舊換新可適用「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，適用於屋頂面積一千平方公尺（約三百坪）以下的私有建築物，每千瓦可獲補助三千元，單案最高卅萬元。

儘管立法院院會先前三讀通過環評法部分條文，限制光電發展，能源署官員說，屋頂型太陽光電不必環評，可直接汰舊換新，建置過程簡單許多。

【看原文連結】

更多udn報導

踏入誠品遇張文！她閃了一刀 香港夫婦返回悼念

不敢搭捷運…他老闆吐1句話帥爆 網羨：還缺人嗎

女星紅毯險走光 傳原任慈善節目司儀慘被踢出局

腫麼了？神顏男神｢臉蛋浮腫狀態回不去｣ 粉絲心疼