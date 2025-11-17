光電環評亡羊補牢 挽不回失去地景

（圖／本報系資料照）

立法院修訂環評法，將若干光電設置納入環評，排除屋頂光電、100平方公尺以下自用光電，引發環團對立。平心而論，光電之害人所共賭，增列環評雖亡羊補牢，卻無法挽回失去的地景。

台灣這幾年的能源轉型，由政策主導驅動，再生能源風光產業興起，卻也造成國土破碎浮現。究其原因，在大規模推動再生能源之前，國家原本應該先做的，是一個完整的「能源政策環境影響評估」──看清楚國土的承載力在哪裡、生態紅線在哪裡、農漁業與原住民族的生活底線在哪裡，再來談發電容量與時程。

早於民國87年，能源政策即屬「應實施環境影響評估之政策細項」。但這一步遲遲沒有出現，導致後面所有關於光電的紛爭，其實都帶著政策失序的陰影。

缺乏政策環評，能源轉型就變成一場由上而下的「裝置容量競賽」。中央需要要多少 MW 的綠能，各部會各自解題、地方政府承受壓力，真正生活在土地上的人，卻只能事後接受苦果。

於是，農地被一塊一塊切成光電板，魚塭「漁電共生」加速本已脆弱的生產生計崩壞；沿海高灘地與低窪濕地，被標示為「未充分利用空間」急需活化。原本承載糧食、緩衝洪水、養育生態的場域，在「種電」的名義下，被迫轉換成輸出綠電的工地。

這樣的開發模式，讓再生能源原本應有的道德高度迅速崩塌。對許多地方社群、原住民族與農漁民而言，光電不是「能源轉型的一部分」，而是另一波陌生且有害的開發力量。沒有政策環評，就沒有一張全國性的風險地圖，沒有完整評估累積影響，只有一件件案件被切割處理，更多的「小二甲」變更地目。等到衝擊、抗爭浮上檯面，才驚覺能源轉型已經在某些角落，造成實質的「災難性後果」。於是，環評聲浪遂起。

值得警惕的是，如果把希望寄託在「光電全部納入環評」，也會掉進另一個陷阱：以為只要程序變得繁複嚴格，問題就會自動消失。一刀切要求所有規模、所有型態的光電案場都進入完整環評程序，結果可能不是保護環境，而是拖垮那些本來風險相對較低、設置在屋頂、棕地或既有開發區內的小規模案場。這種做法，無助於真正高風險開發的控制，反而把有限的審查資源浪費在邊際效益極小的案件上，最後讓環評制度成為全民怨懟的對象。

光電環評之議，是台灣的能源轉型重新贏回信任的微弱之舉，更重要的是承認過去缺乏政策環評、導致國土與社會承受過量衝擊的事實。在此之上，讓新的個案環評回到它控制風險、減少傷害等真正位置，而不是替早已失衡的政策塗脂抹粉。

環評可以替未來多守住一些邊界，卻救不回已失去的地景。要避免下一輪「災難性後果」，我們需要誠實的政策檢討並面對未來。（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為副秘書長）