光電環評加嚴修法 立院朝野協商未達共識

烏山頭水庫清洗光電板行為，不斷遭質疑污染水質，儘管執政黨屢次掛保證沒污染，但台南市議員吳通龍指出，地方居民就是不安心，希望到此為止。

民進黨台南市議員吳通龍表示，「我相信未來不管你有第2期也好，甚至這第1期時間到了，不要再做了，這第1點是我本身替老百姓的要求。」

台南市長黃偉哲也深知科學事實與民眾觀感有落差，表示會向中央表達不同意再設置。

台南市長黃偉哲說道，「我們可以表達我們意見，說我們不要讓你們設，我們就是不行、百姓不要，你就不要硬要跟人家說這就可以，越爭辯大家越火大。」

光電開發爭議不斷，不滿水面型等光電開發卻不需要環評，立院民眾黨團提出《環評法》第5條修正條文草案，下午進行朝野協商，將要求山坡地與水面型開發，裝置容量1萬瓩以上面積、5公頃以上需實施環評，一般光電開發2萬瓩以上、面積10公頃以上也要環評。

立法院民眾黨團副總召張啟楷指出，「發展的過程裡面，一直出現環境遭到破壞，我們希望今日環境部能夠趕快補破網。」

國民黨團表達支持，但民進黨團反對。立法院國民黨團書記長羅智強覺得，「現在是亂弄光電、愛挖土，不是反對綠電啊，而是反對民進黨這種亂挖土式的綠電。」

立法院民進黨團書記長陳培瑜認為，「拉到母法，確實是一個不適合的作法，另外呢，拉到母法它有個困境就是它的彈性會小很多。」

環境部則表達希望回到子法來討論，也憂心修正條文的標準，跟國際比起來太嚴格。

環境部次長葉俊宏表示，「如果通過的話，將來對綠電的發展是非常不利的，一般開發日本是4萬瓩以上，韓國是10萬瓩以上才要做環評。」

最後各黨團無法達成共識，本案保留，送院會處理。