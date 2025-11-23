光電環評加嚴 經濟部：加強推動屋頂型並評估提修法

（中央社記者潘姿羽台北23日電）立法院修訂環評法等衝擊光電產業環評，台灣太陽光電產業協會等7大公協會為此發出聲明，直指是「台灣能源轉型大挫敗」。經濟部坦言，近期接獲業者陳情與反應，現階段正在釐清影響、研議做法，也會評估是否提修法。

立法院會14日經表決三讀通過環評法部分條文，增訂太陽光電系統條款，明定國家風景區、地質敏感區、重要濕地、山坡地、水面型系統等10類案場，開發前應實施環評，但排除屋頂型或規模較小的自用發電系統。

經濟部長龔明鑫日前在立法院表示對修法感到遺憾，經濟部有表達願意以國民黨提案作為協商基礎，但沒有被接受，最後通過民眾黨版本，經濟部認為民眾黨版本「過度嚴格」。外界關切經濟部是否會提修法，龔明鑫表示，會評估看看。

經濟部官員受訪時表示，這次修法確實造成一些影響，也有接受到業者陳情與意見反應，至於如何因應，尚在研議當中，畢竟環評法主導權還是在環境部。

經濟部官員補充，此次環評法修法不影響屋頂型光電，會先加大推動屋頂型的力道。至於後續因應作法，以及是否評估修法，經濟部會先進行內部討論，確定方向後，再找環境部討論。

立法院民眾黨黨團提案修正「環境影響評估法」、「觀光發展條例」以及「地質法」等限制光電發展，立法院於14日三讀通過。

經濟部當日晚間發布新聞稿指出，綠電供應已是台灣維持國際競爭力的關鍵要素，綠能供應不足將對經濟發展造成實質衝擊。若綠電發展因法規加嚴而受限，不只影響企業履行減碳承諾，也削弱台灣產品在國際市場的競爭力，進而衝擊出口訂單與產業供應鏈，最差狀況導致訂單流失、投資撤離等不願樂見等情形。（編輯：林淑媛）1141123